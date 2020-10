El fuerte momento que vivió Georgina Barbarossa: su mamá muerta le envió una señal

viernes, 2 de octubre de 2020 08:45

"Mamá está en casa". Con esas palabras, Georgina Barbarossa reveló que siente que su mamá sigue cerca de ella, pese a que murió a fines de agosto, en medio de la cuarentena.

La actriz reveló que la partida no fue fácil pero que siente que ella no la dejó sola y con alegría encontró señales de ella en pequeñas cosas. Y la respuesta la emocionó. Es que aseguró que recibió respuestas de su madre desde el más allá.

“Yo creo totalmente en las energías. Mamá está en casa. Al principio estuvo armando quilombo", comenzó contando la actriz en radio Mitre, al ser entrevistada por Juan Etchegoyen.

El hecho al que hace referencia ocurrió a menos de una semana de que murió. Georgina se encontraba con su sobrina Lucía y cuando fue al vestidor, los portarretratos se rompieron.

“Cuando me meto por el pasillo para ir a mi vestidor, cuando pasé, tres cuadros que había, tres fotos, se rompieron. Se rompieron todos los vidrios, te lo juro por Dios”, contó y luego agregó: "Le dije ‘vieja, no me armes quilombo, vendeme entradas para el streaming, dejate de joder’”.

Luego confesó que ante lo que vivió se "quedó helada" y destacó que con su mamá tuvieron “una relación así y la hemos tenido toda la vida. Muy divertida y peleándonos así”.

Susana tenía 91 años y falleció tras estar internada en el Hospital Naval por sufrir diabetes y problemas coronarios.

En las redes sociales, Georgina la sigue recordando con fotos y posteos.