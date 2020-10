"Con barbijo y por atrás", la polémica sobre el coronavirus en Cortá por Lozano

viernes, 2 de octubre de 2020 17:41

En el "verdadero y falso" de Corta por Lozano, salió la polémica por las relaciones sexuales y el coronavirus. Fue por una pregunta lanzada por la conductora Vero Lozano, y que Tamara Pettinato se encargó de desmentir.

"Atención, esto es para Tamara, ¿el coronavirus se contagia a través de las relaciones sexuales?", lanzó Vero e inició la polémica. Ante la mirada inquietante y nerviosa de la panelista, los gritos y las risas aparecieron una vez más en el programa.

"Totalmente verdadero, porque (cuando se tienen relaciones sexuales) te das besos. Ahora si haces una pose donde el sujeto está atrás y no se unen las caras, no te contagias", aseguró en respuesta Tamara, aclarando que se basa en evidencia científica. "Con barbijo y el sujeto atrás. A dos metros no (aclaró entre risas), pero sin unir las caras", agregó.

Sin embargo, la última palabra la tuvo el profesional de la salud en el programa, quien aclaró el panorama le dijo a Tamara "yo ahora te voy a pasar un video para que veas cómo tenés que hacer las relaciones sexuales. Todo tiene evidencia y te voy a mostrar acá".

Mirá el divertido video que provocó los comentarios de todos en el piso de Telefe: