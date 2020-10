Pablo Ruiz tras ser eliminado del Cantando: "me equivoqué, errar es humano"

lunes, 19 de octubre de 2020 09:48

"Me equivoqué, errar es humano". Con esas palabras, Pablo Ruiz pidió disculpas por haber participado el fin de semana de una fiesta privada, pese a que por prevención del coronavirus está prohibido en todo el país. El cantante no respetó la disposición y compartió un momento con amigos que quedó registrado en las redes sociales y eso bastó para que fuera eliminado del Cantando 2020.

A partir de esto, Ruiz decidió salir a dar la cara y pedir disculpas por haber participado y lamentó la decisión que tomó la producción del programa que conduce Laura Fernández y Ángel de Brito. Vale recordar que "Pablito" junto a Ivanna Rossi habían reemplazado a Lola Latorre y Luscas Spadafora después de que ambos quedaran aislados por coronavirus. Primero porque su coach Natalia Cociuffo había dado positivo y luego la misma hija de Yanina Latorre.

"Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa, ayer salí, fui a una reunión y no hay que hacerlo", comenzó expresando en su cuenta de Instagram.

Luego aseguró que está "castigado" y fue "bajado del Cantando y con justa razón". "Mañana me voy a hacer el hisopado y voy a seguir los protocolos. A las 72 hs hay que hacerse otro hisopado para que esté todo bien, todo chequeado. No hay que hacerlo, le pido disculpas, perdón a la producción. La gente que quería que entre al Cantando pero me equivoqué. Errar es humano también y pido disculpas públicamente", agregó.

Además explicó: "¿Quieren saber el motivo? No es excusa pero es el Día de la Madre. Ustedes saben que yo perdí mi vieja hace poco y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Así que nada, voy a seguir los protocolos y nos vemos. Ojalá pueda enmendar esto".

La fiesta

Un nuevo escándalo sacudió al Cantando en los últimos minutos de este domingo. Es que según reveló en sus redes sociales Ángel de Brito, Pablo Ruiz asistió a una fiesta clandestina en Canning de lo que habría pruebas en fotos en las redes.

"Último momento, @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning", anunció de Brito en su cuenta de Twitter.