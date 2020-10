Panam: "cuando me sacaron a la bebé sin vida, me di cuenta de que había perdido a mi hija"

domingo, 18 de octubre de 2020 00:00



Este sábado, Panam estuvo invitada al programa de Telefe Podemos Hablar. Allí, la rubia pasó por recuerdos lindos como los comienzos de su carrera y otros muy dolorosos que hicieron conmover a los presentes.

Todo sucedió dos días antes de dar a luz a su segunda hija. "Fue en el 2013. Estaba embarazada de nueve meses cuando fui al Otamendi y descubrieron que la beba no tenía latidos. Me operaron y eso fue una piña que me dejó en el aire un montón de tiempo", recordó.

La pérdida fue producto de la trombofilia. "En ese momento, cuando me estaban operando y sacaron a la bebé tomé conciencia de que había perdido a mi hija y necesité que me la trajeran y me la pusieran en mi pecho. Necesitaba sentir su corazón con el mío. Sentí que se quedó conmigo, por más que se fuera a otro plano, ella quedó conmigo para siempre. Sentía que estaba abatida totalmente", agregó con la voz entrecortada.

Aunque Panam es conocida por su luz, en ese momento todo se volvió oscuridad para ella. "Ya tenía a un hijo, Luca, que tenía tres años en ese momento y solo pensaba en ponerme bien por él. Me detectaron trombofilia y tuve la bendición de volver a ser mamá de Sofi que ya tiene cinco y Bauti de tres. Mi mamá y mi hijo me mantuvieron. Necesité subirme a un escenario y ver la mirada de los niños que son puros y que me llenaban de energía", aseguró.

"Cuando das a luz no estás preparada para perder a un bebé. Siempre me sentí fuerte, pero me quebró, me caí. Gracias a Dios que estaba mi familia, mis amigos incondicionales y mi marido que se puso la familia al hombre. Mi nene era muy chiquito y ellos son muy sabios. Él me decía "Kiara se fue al cielo, no llores", cada vez que me encontraba mal. Dije que me tenía bien por Luca y que viese que su mamá no se dejaba abatir. Encontré médicos especialistas y les dije: necesito volver a ser mamá, es la única forma de curarme y lo conseguí".

Mirá el video completo acá: