Hernán Drago y Cande Ruggeri, juntos: "se viene algo muy lindo"

sábado, 17 de octubre de 2020 11:35

En las últimas horas, Cande Ruggeri sorprendió con un posteo junto a Hernán Drago y Matilda Blanco y reveló que algo nuevo llegará.

Se trata de un nuevo programa que será conducido por los modelos aunque no reveló más detalles respecto de qué se trata. Hernán quien participa de Bienvenidos a Bordo, no deja de lado el trabajo y esta vez se anima a ser el anfitrión de un propuesta nueva.

"Hola, estamos acá grabando, y con la potra de Mati, se vienen cosas muy lindas", aseguró Cande en un video en el que mostró a Hernán y Marilda, todos vestidos de fiesta. ¡A esperar las novedades!

Drago mimoso, así abraza y besa en la cama

El modelo pasó por el programa de Guido Kaczka y contó que atraviesa un complicado momento pero así y todo se animó a bailar en la pista del programa en el segmento ¿Quién baila con más onda?.

Con movimientos lentos y muy sexys, el modelo posó sus manos en su pecho y simuló el baile con alguien lo que llevó a que Guido hiciera comentarios mientras mostraba su talento. "Se acaricia el torso", "mirá esas manos, tiene buenas manos", "ahora... bailando así es imposible que se desgarre", acotó el conductor.

"¿Te gusta dormir abrazado?", consultó nuevamente Guido y Drago destacó que "eso si me gusta, mucho. No es que me gusta, lo necesito".