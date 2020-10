El increíble cambio de Marco Antonio Caponi en un mes

View this post on Instagram

21/9 Vs 17/10 100,3 Vs 93 Desintoxicaciou0301n ACTIVADA Llega lo mau0301s difiu0301cil... Seguir cultivando salud Esto continuarau0301 ya sin grandes resultados fiu0301sicos, no es mi objetivo; pero quiero entrenar y eso para miu0301 es terreno ganado. 4 anu0303os mood sedentario. El desafiu0301o es personal. (Entrenar da libertad al desajuste) Anoche me comiu0301 una pizza entera y un litro de cerveza u00bfy que? ahora quiero mis virtuales u00bfY que? u00bfEstau0301s confundido? No sabes si es real u00bfy que? Les dejo algo No crean en los mundos editados, esos que consumimos a diario, con solo cambiar la fecha de esta foto el resultado seriu0301a el contrario. Grasas totales #Gordomental #Flowerpower