Cecilia Milone y las disculpas de Nito por no ser padres

sábado, 17 de octubre de 2020 19:14

Nito Artaza y Cecilia Milone tienen una larga historia de amor y desamor. Fueron amantes durante años, se separaron y a comienzos del 2016 volvieron a estar juntos tras admitir que todavía "tenían algo pendiente". Meses después se casaron y hasta el momento no fueron padres.

En agosto pasado, Nito había declarado a la prensa que por "su culpa" no habían podido ser papás. "Sinceramente lo hablé mucho con ella; yo decía bueno, dale vamos, quiero ahora, y me dijo que seamos responsables con esto, ella me dice con toda razón que estamos más para el jubileo que otra cosa. Yo me siento responsable de esa demora", manifestó en su momento.

Este fin de semana, la cantante hizo referencia a las declaraciones de su marido. "Yo soy en un sentido hasta más fatalista, si bien hubo momentos de mucho dolor y hasta de sentir que se nos perdía la vida. Pero mucho más allá de la maternidad, sí sé que nos perdimos la vida, perdimos años hermosos estando separados, y estando los dos sufriendo porque ninguno de los dos era feliz sin estar con el otro", aseguró en Agarrate Catalina.

Más allá de todo, ahora están por ser "abuelos", ya que la hija de Nito está embarazada. "Entonces creo que él se pide disculpas a sí mismo porque ahora que estamos sólidos, que estamos en paz que tenemos un hogar propio; tenemos un departamento que armamos juntos. Ahora tengo 51 años, hay que hacer tratamientos", sentenció.