Tras el fuerte cruce con Alex Caniggia, Oscar Mediavilla se arrepintió

viernes, 16 de octubre de 2020 14:18

En la gala de este jueves en el Cantando 2020, Alex Caniggia y Oscar Mediavilla protagonizaron un fuerte cruce en el piso, que terminó con insultos y un jurado sorprendido por las reacciones.

Todo se dio antes que la pareja cantara, cuando Oscar pidió hablar y se mostró molesto por la forma de expresarse del hermano de Charlotte. Es que según argumentó, Alex "no es por ser pacato, pero estamos en el prime time de un canal muy importante. No hace falta ser tan zarpado, ni tan guarango".

Frente a esas palabras es que los golpes comenzaron a resonar en el Cantando hasta que Mediavilla terminó diciendo "no te hace más vivo decir estupideces. Trata de respetar que hay chicos. Sos un marmota. Tengo más historia que vos. Vos sos un salame, no existís, sos un pavote. No sos nada".

Tal fue la repercusión del enfrentamiento, que posteriormente, Oscar usó sus redes sociales donde se mostró arrepentido de lo ocurrido. "Estuve mal con el exabrupto final de la conversación pero realmente no escucha, no deja hablar, y es tan caprichoso y maleducado que me sacó de mi eje. ¡Lo siento mucho!".

Los dichos de Alex

Cuando el tono de la conversación comenzó a subir y el aire se podía cortar con una tijera, en el piso del Cantando 2020, Alex Caniggia arremetió contra el jurado más duro.

"Sos un marmota. Tengo más historia que vos. Vos sos un salame, no existís, sos un pavote. No sos nada", lanzó Oscar, a lo que Caniggia respondió "¿Respetar a quien? Vos también sos un marmota. No sos el productor de los Guns N' Roses”.

Luego agregó sobre el enojo del productor, que "eso te parece a vos, a mí me entra por acá y me sale por acá”.