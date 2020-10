Oscar Mediavilla golpeó fuerte a Alex Caniggia: "sos un marmota, no existís"

viernes, 16 de octubre de 2020 00:48

Entró a escena vestido con el atuendo propio del ring para homenajear al Potro. Sin embargo, se llevó un fuerte golpe, cuando menos lo esperaba y, como se suele decir, fue directo al "mentón". Es que Oscar Mediavilla cruzó a Alex Caniggia en el Cantando 2020 y sus palabras sonaron a golpe duro.

Todo se dio en la previa a su actuación. En cuanto ingresó a la pista, el productor pidió la palabra e hizo su descargo. Cansado, aparentemente, de la forma de expresarse del hermano de Charlotte, Oscar lanzó duros calificativos contra él.

“Te quiero decir algo. Cortito. No es por ser pacato, pero estamos en el prime time de un canal muy importante. No hace falta ser tan zarpado, ni tan guarango. Es al pedo. Eso no te hace más vivo sino más tonto”, comenzó expresando Mediavilla.

Rápidamente el joven tomó el guante y respondió: “eso te parece a vos. A mí me entra por acá y me sale por acá”.

Lejos de detenerse en sus dichos, Oscar volvió a arremeter: "no te hace más vivo decir estupideces. Trata de respetar que hay chicos. Sos un marmota. Tengo más historia que vos. Vos sos un salame, no existís, sos un pavote. No sos nada".

“¿Respetar a quien? Vos también sos un marmota. No sos el productor de los Guns N Roses”, le contestó el cantante quien se puso a la defensiva.

En ese clima interpretó el homenaje a Rodrigo "El Potro" recordando su actuación en un cuadrilátero. Pero cuando terminó el show, el jurado le lanzó más "dardos".

Esta vez vino de la voz de Karina "La Princesita" que le dirigió su devolución con respeto y sin agredirlo: "si bien es horario de protección al menor, mi hija como otros chicos lo mira. No te hace falta agredir y vos tenes carisma, es un consejo si querés lo tomas o te sale por un oído y te sale por el otro".

Luego le volvió a subrayar que no le "hace falta, con menos malas palabras sería lindo verte".

Por otro lado, Moria Casán expresó sus respetos a lo que dijeron sus colegas pero habló en desacuerdo: "pienso que Alex cambiado no es Alex Caniggia. Con un baño de respeto, no sos vos, no serías vos. No te voy a decir que me divierte la mala palabra, porque el artista es provocador... atrevido".

Finalmente, Oscar volvió a tomar la palabra y le dijo: "para ser provocador hay que ser inteligente y no lo sos".

Reviví el duro cruce: