Martin Baclini sobre Cinthia Fernández: "siento cosas lindas por ella"

viernes, 16 de octubre de 2020 00:17

Con idas y vueltas hacia Cinthia Fernández, Martín Baclini hizo su debut este jueves en la pista del Cantando 2020. El ex de la morocha, actuó en la pista con un homenaje a Cacho Castaña y pese a que aseguró que estudió arduamente en las últimas semanas para hacerlo bien, el resultado no gustó al jurado que le terminó dando la nota más baja.

En el arranque, Baclini se refirió a Cinthia Fernández y confesó que "ayer (por el miércoles) esperaba que cante" y destacó que siente algo por ella. "La verdad me daba nervios, realmente. Yo siento cosas lindas por ella, del lado de ella está un poquito más difícil", reconoció.

Al escuchar sus palabras, Laurita Fernández destacó que el camino no está fácil para reconquistarla. "Tendrás que remar en dulce de leche", le indicaron a lo que él aclaró: "no quiero remar, no sé por qué me dicen tenes que remar, yo estoy bien como estoy, estoy agradecido".

Rápidamente, Moria Casán apuntó: "dijo que sos bueno en la cama. Estas muy lindo, das como un gurú. Antes parecías un animé, ahora te queda bien el corte de pelo".

"No voy a desacreditar lo que dijo Cinthia", retomó él quien destacó que al momento de mantener relaciones "la respiración es importante".

Al final de su presentación en la pista, lució sus tatuajes por pedido de los conductores del programa. Para ello se sacó la camisa y mostró el tatuaje de la estatua de la libertad, un pájaro, un ojo y una mujer que rápidamente Laurita Fernández dijo que se parece a Cinthia Fernández.

"No Laurita, tirame un centro", le pidió Baclini quien además enumeró que en su cuerpo tiene: "el ojo de papá, esta es una brújula para estar siempre orientada en la vida, este es el OM, este es el águila. Es un crack, Ezequiel Viapiano, búsquenlo".

El cruce con Nacha

Lo más duro al momento de estar en la pista fue cuando recibió la palabra de Nacha Guevara. La jurado lo criticó duramente y le puso un 2 de puntaje: “La verdad, horrible. Arrastrar a una persona que no tiene carisma en el escenario, no sabe pararse… Es duro“.

“Que se ponga botox en la puntuación, a ver si lo levanta”, fue la frase tajante con la que Nacha cerró su intervención.