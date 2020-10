Los precios del amor: la "China" Ansa sorprendió con un posteo

viernes, 16 de octubre de 2020 00:00

Es simpática y muy atractiva. Conquista a sus seguidores en la pantalla del Noticiero de la Gente (Telefe) y también en las redes sociales, donde tiene una activa participación con diferentes posteos. Instagram es el lugar donde se conecta con sus seguidores y donde promociona diferentes marcas.

Con su sonrisa y sus curvas, comparte en Instagram sus looks para ir a trabajar o para disfrutar la vida diaria con sus más de 176 mil seguidores. Y en este contexto, este jueves compartió un posteo promocionando unas zapatillas con una sugerente frase. "Que caros son los precios del amor", escribió junto a la foto el que se la ve mirando al sol y con una sonrisa que se extendía en su rostro.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para sus seguidores que no solo aplaudieron lo linda que es sino que se preguntaron si está ocupado su corazón. "Un sol mirando otro sol, el sol de arriba se puso celoso de tu luz", "Siempre es caro pero hay personitas como vos que valen oro", fueron algunas de las frases compartidas.

Precisamente en Instagram, la China anunció que se lanza con una nueva apuesta en su canal de Youtube: Ping Pong. El debut será este viernes con un cruce de preguntas y respuestas al "estilo China", como ella misma lo adelantó.

"Será un debut a todo trapo", adelantó en su historia de Instagram, este jueves en la noche. Para esta ocasión, se van a enfrentar Vero Lozano y la Costa en el ida y vuelta de preguntas. Quienes quieran participar y disfrutar de la propuesta deberán inscribir en somosfpdapp, en el canal de youtube.

¿Dormilona?

Sin dudas el equipo de El Noticiero de la Gente (Telefe) ha logrado una unidad y buena onda que se refleja en la pantalla. Encabezado por Germán Paoloski y Milva Castellini, la emisión de los mediodías conjuga la seriedad que amerita una noticia dura con el buen humor de notas y segmentos más descontracturados.

Desde que comenzó Masterchef Celebrity, el noticiero cuenta con segmentos especiales donde se adelanta lo que se verá en la emisión de la noche o se explaya con lo ocurrido en la jornada anterior. En este contexto es que este miércoles la periodista Josefina "China" Ansa mantuvo un mano a mano con Patricia Sosa vía on line por videollamada y lo que registró la cámara y el resultado de la nota se prestó para un comentario al margen que desató la risa en el estudio.

En la nota emitida casi al final del noticiero, se ve la pantalla partida y de un lado la "China" y del otro lado Patricia Sosa. Ambas mantuvieron un diálogo sobre cómo fue la experiencia de la cantante haciendo un conejo al vino para Masterchef Celebrity y sin tener que probarlo, porque es vegetariana.

Lo particular de la nota no estuvo en el contenido de la entrevista sino en la imagen que daba la periodista ante la cámara. Es que se la vio sin maquillaje, algo despeinada y en un lugar que no parecía el canal.

"Habría que pedirle a la producción si en lo posible, pueden tratar de poner las entrevistas un poco más cerca del mediodía. A la mañana le está costando a la China", comenzó observando Paoloski tras ver la nota.

Los primeros comentarios desataron la risa tanto de la China como de quienes estaban detrás de las cámaras. Luego el conductor del Noticiero agregó: "hoy ya directamente lo hiciste desde tu casa.. y no desde el canal. Hoy fue mucho más temprano, no se si por pedido de Patricia Sosa que se levanta tempranito, pero a vos te está costando horrores... la caruchi.. no??", agregó Germán con humor.

"¡Santo conejo!, no sabía a quién pedirle pero no me iba a salvar nadie", acotó la China entre risas aceptando que no estaba en línea a la hora que hizo la nota para el noticiero con la cantante.