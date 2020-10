"Lo recomiendo": Barbie Vélez confesó el rito que hace todas las noches para poder dormir

viernes, 16 de octubre de 2020 18:04

Con nuevo look y más conectada con ella misma que nunca, Barbie Vélez pasó por el diván de Cortá por Lozano (Telefe). La rubia participó del programa de Verónica Lozano y contó cómo vive este periodo de cuarentena donde está alejada del mundo laboral y más unida a su familia.

La rubia confesó que está viviendo en la casa de su mamá con su hermano Tití. Además permanecen allí su novio y la pareja de Nazarena, con quienes conforman una familia integrada y asegura que se llevan muy bien. En este contexto, destacó que no terminaron conviviendo por fuerza mayor sino porque querían hacerlo. "Es una elección y la pasamos bárbaro", aseguró.

En sus días de cuarentena, Barbie se puso al hombro otro desafío: ayudar a su hermano Tití con la escuela y las clases virtuales. Para ello aseguró que tuvo que apelar en ocasiones a youtube para traer a la memoria viejos conocimientos que tenía olvidados.

"Estoy encargada de sus clases on line, explicarle los temas nuevos. Estoy yo con eso porque requiere un poco de tecnología y mi mamá cero tecnología. Además mi hermano la puede a mi mamá y yo soy más estricta", dijo entre risas Barbie quien además reconoció que está en el whatasapp de las mamás para poder saber cómo va la mano de las clases con su hermano.

"Lo disfruto", destacó y aclaró que las matemáticas no son su fuerte y por eso tuvo que recurrir a un tutorial de youtube para recordar cómo se divide y así poder explicarle.

Tras el testimonio de Barbie, el programa pasó un video con Titi pidiendo a Vero Lozano que "averigüe que es lo que necesita ella antes de ir a dormir".

En ese momento, la risa invadió el estudio y la rubia contó lo que no le falta al momento de querer dormir: "me pongo videos de lluvia porque sino no puedo dormir". "Eso empezó en cuarentena, me dormía tardísimo y empecé a poner videos de lluvia. Me duermo y es un placer (...). Es un camino de ida, para los que no pueden dormir, se los recomiendo: pantalla negra y solo llueve toda la noche", agregó.

Por último se reconoció "bastante caprichosa, malcriada" y confesó que le "encantaría ser madre, es un sueño pendiente" pero que quiere concretar "más adelante".