Lizardo Ponce "piropeó" a la hija de Oscar Mediavilla

viernes, 16 de octubre de 2020 07:39

El participante del Bailando 2020, quien este jueves no tuvo una buena performance, Lizardo Ponce, piropeó en redes sociales a la hija de uno de los jurados más críticos del certamen, Oscar Mediavilla. Ocurrió después de la última velada, cuando el productor subió una foto de Marta y recibió el comentario del participante.

Lizardo, este jueves se presentó en la pantalla de eltrece con una nueva compañera, se trata de la cantante Antonela Cirillo, después de que Lucía Villar, quien lo acompaña desde la primera presentación, presentara un cuadro de bronquitis.

Luego de hacer un homenaje a Miranda, Lizardo se sometió al puntaje del jurado, de quienes recibió la totalidad de sólo 17, con el voto secreto de Karina "La Princesita". En ese punto se destacó el de Mediavilla quien les puso un 3, justificando que "a Lizardo lo vi bien hasta que se arrodilló. Sé que hiciste todo lo que pudiste, pero estamos en un momento en el que hay que ponerle un poco más de amor y cariño".

Fue después de la noche que en redes sociales, Mediavilla publicó una imagen de su hija Marta, escribiendo "la preciosa hija" que tiene y frente a esa imagen recibió el comentario que fue criticado por los seguidores del jurado.

"Hermosa", la piropeó Lizardo y rápidamente los seguidores de Oscar lo cruzaron. "¿Que hubiera pasado si te hubiera dicho a vos andá a cagar y te hubiera puesto un cero no?", "¿Qué tiene que ver? La hija es preciosa y a Lizardo no le va a poner un cero porque no es ordinario como Cannigia?" y "chupa media", fueron algunos de los comentarios que el influencer recibió.