"No tiene huevos", Xime Capristo rompió el silencio tras los chats de infidelidad de Conti

jueves, 15 de octubre de 2020 14:09

Después de la polémica que se generó en redes sociales después de que Ximena Capristo publicara los chats con una presunta infidelidad de Gustavo Conti, la morocha decidió romper el silencio y referirse a quien fue señalada como la tercera en discordia.

Se trata de Silvina Luna, de quien en las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre la señalada a del chat de Gustavo. Sin embargo, Ximena aclaró el tema. "Ximena se enojó mucho con esta versión de que Silvina Luna era la tercera en discordia, es totalmente mentira. Lo desmintió Silvina y lo desmiente Ximena, que es lo más importante. No pasó nada y Silvina es amiga de los dos. Hubo mucha confusión en las redes y agregaron mucho chimichurri porque en la Casa de Gran Hermano, hace 20 años, Luna estaba medio enamorada de Conti", empezó contando De Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana.

"Me dice ‘Esta chica que pone todo esto creó una fábula’. Habla de Juariu, la que hizo toda esta deducción en las redes. Le pregunto: ‘¿Por qué no tenés ganas de hablar?’. Me dice: ‘Porque no tengo nada que decir. En todo caso, el que tiene que salir a hablar es él. Que hable él’. Y le digo: ‘¿Por qué no habla él?", le remarcó el conductor.

Como respuesta, obtuvo que ‘lo publiqué yo, porque estoy cansada que diga que soy una mentirosa. Hubo una discusión previa, me calenté y lo subí. Después me arrepentí y lo borré. No quiero que mi hijo sufra, es lo único que me importa. Él no va a hablar porque no tiene huevos. Ojalá salga y diga que metió la pata, pero no lo va a hacer. Muere con las botas puestas’”, leyó Ángel con respecto ana conversación privada que mantuvo con Ximena.

"Como que él sostiene que no la engañó”, lanzó en medio del programa Karina Iavícoli, a lo que De Brito respondió que “niega todo. Yo lo que le pregunté es si lo que había encontrado a partir de esos chats. Ella saca a la mina con la que está hablando Conti, sabe quién es”.