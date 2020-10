¡Incontrolable!: Vero Lozano "se fue al pasto" y descolocó a Nico Peralta

jueves, 15 de octubre de 2020 21:34

El tema para romper el hielo en "Cortá por Lozano" fue la actividad física y Nico Peralta contó una anécdota de su pueblo que despertó un comentario sincericida de Vero.

"Tengo una teoría: me parece, porque no está comprobado, que cuando entrenás de noche adelgazás más rápido que de día. Consulté a una nutricionista y me dijo que no es tan así", disparó el periodista generando las reacciones de sus compañeros.

"Es que le dio pena decirte que no era así", destacó Vero, mientras el Dr. Tartaglione se agarraba la cabeza. "Recuerdo cuando era chico, yo tenía una vecina en mi pueblo que salía todas las noches a entrenar. Dejaba a su marido, a los hijos, se emperifollaba y ponía unas calzas espectaculares", relató Nico.

"Y se iba a cule** con otro", señaló Vero, antes de taparse la boca por su "exabrupto". Costa le llamó la atención: "¡Verónica!"

Pero Nico insistió: "salía a entrenar, volvía estupenda y estaba cada día más linda. Era la Barbie de Asunción y entrenaba solamente de noche. Y el rumor entre los vecinos era: hay que entrenar de noche. Me crié con esta idea".

"Iba a visitar a alguien, chico", aseguró Vero. No te pierdas el video:

[#CortaPorLozano] ¿Entrenar de noche o de día? Polémica en la de grupo uD83EuDD14 uD83CuDFC3 pic.twitter.com/v2BxInYG31 — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) October 15, 2020

Las revelaciones de Polino en "Cortá por Lozano"

Le dicen "la malquerida". Es amada por el jurado, criticada por sus compañeros. Este miércoles, una de las participantes que se lleva más la atención de todos en Masterchef Celebrity sufrió un accidente doméstico. Se trata de Vicky Xipolitakis quien se "partió la cabeza" en su casa y para evitar faltar a las grabaciones del certamen decidió pegar la herida con pegamento.

Así lo contó este miércoles Marcelo Polino en Cortá por Lozano (Telefe) donde explicó que el accidente se habría dado cuando golpeó la cabeza contra una punta en su casa y al sangrar la herida, ella no dudó en usar la "gotita" para resolver el problema.

"No se si crees en las malas ondas, en las brujas y que las hay las hay. Entre todo este éxito que tiene Vicky, sufrió un accidente doméstico", comenzó relatando Polino quien luego detalló cómo fue que ocurrió todo: "chocó contra una ventana y se abrió la cabeza".

"Sucedió antes de ir a las grabaciones. Ella dijo que iba a ir directamente. Se pegó la herida con la gotita, y dijo que la grabación no se la perdía", explicó.

Al escuchar esto, Nicolás Peralta, panelista del programa, consultó si todo esto "¿no será una puesta en escena y es mucho más astuta que lo que pensamos?" y agregó: "será que Vicky está haciendo una puesta en escena".

Inmediatamente Polino aclaró que "lo que hace en el set puede ser una puesta pero esto no" y señaló que "fue un golpazo en la cabeza, no se si va a influir en la presentación en el jurado, pero es el centro de atención".

Vicky se destaca en el programa porque pese a que "bebotea" todo el tiempo, los platos que consigue hacer son "muy buenos" y se lleva todos los elogios..

"Ella es encantadora y graciosa", expresó Verónica Lozano a lo que Costy se refirió a ella como una figura hermosa y que "encanta".

"Lo que no cambió de ella es la forma de presentarse, lo que cambió es el resultado", aclaró Polino y Lozano agregó: "es una combinación explosiva porque bebotea y presenta el plato que es delicioso". Y luego preguntó: "¿internamente tiene buena onda con todos?"

La respuesta de Polino fue categórica: "no, es Vicky contra todos, y es todos contra Vicky".