Cinthia Fernández debutó en el Cantando 2020 con "Rata de 2 patas" para Baclini

jueves, 15 de octubre de 2020 00:35

"Soy sincera, yo quería cantar Ratas de 2 patas". Con esas palabras, Cinthia Fernández debutó en el Cantando 2020 y lo hizo cargada de adrenalina de un tema con mucho peso simbólico para ella. La bailarina lució un body blanco que resaltó sus curvas y se llevó todos los elogios.

Sin embargo fue su interpretación en la pista la que se llevó todos los aplausos y halagos, incluso del jurado. Es que la morocha eligió la canción de la mexicana Paquita la del Barrio, y tuvo una dedicación implícita que generó la risa de muchos en el estudio.

"Rata inmunda, animal rastrero" fueron las frases que más garra le puso al momento de cantarla y mucho más cuando al final del show pusieron en la pantalla gigante a su ex Martín Baclini.

En medio de su interpretación, su compañero Facundo Magrané gritó: "Ay, ay, ay, qué bien se portó Martín Baclini", a lo que ella respondió con el resto de la canción.

"Mirá lo que te perdiste, buchu", le gritó ella una vez que terminó la interpretación y luego confesó: "soy sincera, yo quería cantar".

Tras esto, Laurita Fernández confesó: "nos encantó lo que vimos y escuchamos". Y precisamente fueron sus palabras las que generaron una reacción en Cinthia que develó un secreto que tenían y poco se conocía: “Vos también tuviste Gestión Baclini, ¿no?”.

"Me lo presentaron, pero yo seguía enganchada con un ex, la historia de mi vida”, contestó Laurita y agregó: "en ese tiempo me presentaron a varias personas (...) no voy a contar de mi pasado”.

Ante estas palabras, Cinthia aclaró: "no llegó a prosperar" y luego destacó "pero te regaló un Iphone".

El tema quedó ahí y luego vino la devolución del jurado que llenó de elogios y colocó una calificación bastante alta.