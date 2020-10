Zaira Nara: "Wanda es mi maestra para fijar límites"

miércoles, 14 de octubre de 2020 07:47

"Creo que la solución no está en Ezeiza". Con esas palabras, Zaira Nara destacó que pese a recibir propuestas para trabajar en el exterior y estar muy incentivada por su hermana Wanda Nara, prefiere apostar por la Argentina.

La modelo brindó una extensa entrevista a revista Gente donde habló de su relación con Jakob von Plessen (40) y sus dos grandes amores: sus hijos Viggo y Malaika. La morocha vive en el campo bonaerense, situado a una hora de Mar del Plata, en plena conexión con la naturaleza. Precisamente desde allá brindó la nota donde reconoció que su hermana Wanda Nara siempre la invita a probar suerte en Europa pero ella prefiere quedarse en estas tierras.

"¡Mi hermana me lo dice todo el tiempo! Insiste: 'Vengan a vivir acá'. Yo la extraño mucho, a ella y a mis sobrinos. Pero la verdad es que me gusta demasiado vivir en mi país. Ya no tengo dieciocho años para poner mi casa en alquiler y salir a probar suerte. Adoro la vida argentina", reconoció en la entrevista a la publicación que salió en las últimas horas al mercado.

Zaira contó que con su hermana mantiene una conexión muy fuerte, sin importar la hora ni las distancias: "Nos llamamos a cualquier hora para desahogarnos, para apoyarnos, para acompañarnos. Es vivísima, inteligente, siempre un paso más allá con su mirada. Tan tolerante y cuidadosa de evitar cualquier conflicto, para mí su lección siempre fue: “Zai, hacete respetar”. Es mi maestra para fijar límites, para valorarme, para lograr una resolución rápida y sencilla de cualquier tema en la vida".

Entre las múltiples propuestas que recibió la modelo, una fue para trabajar en un ciclo desde Uruguay para Latinoamérica. Era una "tentadora propuesta”, según indicó ella misma pero prefirió decir que no para apostar por el rol de madre, en un año muy difícil como es el que impone la pandemia. "No estaba dispuesta a desaprovechar este gran momento de conexión con mis tiempos de mamá. Es de manual decir ‘¡crecen tan rápido…!’. Pero es real”, señaló.

Zaira conffesó que la cuarentena le "enseñó que no es necesario ser noticia de un portal o tapa de una revista todos los meses" y que en ese escenario "está bueno cortar y desaparecer”.

“Trato de que mi vida mantenga cierta incógnita. Jamás haría de mi casa un ‘Gran Hermano’. Resguardar ese aspecto es, para mí, cuidar la relación”, aseguró.

Por último señaló que pese a los desafíos de la vida y los laborales, que la hacen avanzar pero también dar un paso al costado, sigue apostando a estas tierras: "Siempre elijo seguir: trabajo, me doy la cabeza contra la pared, vuelvo a invertir… No hace tanto abrí una línea de ropa con una amiga y al poco tiempo debimos cerrarla. Como tantos argentinos, a veces digo: “En algún momento esto mejorará, vamos a salir”. Porque creo que la solución no está en Ezeiza. Si empezamos a irnos los que aún creemos en esta tierra, ¿quién quedará?".