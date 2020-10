"No sé qué me pasa": Rocío Marengo no se encuentra en Masterchef Celebrity

miércoles, 14 de octubre de 2020 00:00

Rocío Marengo fue finalista en "Masterchef Celebrity" en Chile pero en la edición argentina no da "pie con bola". Ella misma reconoció que le cuesta mucho cumplir con las consignas y se autocastiga cuando ve el resultado.

Cuando el jurado probó el pollo al champignon que preparó, lo primero que detectó que el pollo estaba muy crudo.

Pechuga cruda uD83DuDE31 @marengorocio le pifió al punto de su pollo uD83CuDF57 y su plato fracasa antes que el jurado lo pruebe ? #MasterchefArgentina pic.twitter.com/qoiRS3h5ve — telefe (@telefe) October 14, 2020

“No puedo fallar en eso”, expresó. “Estás metida en el plato, pero no totalmente. Tratá de meter más de vos en tus platos” le dijo Donato De Santis. En tanto, Germán Martitegui fue más duro: "no me hables más; quiero ver un buen plato".

Rocío se quebró al confesar: “no sé qué me pasa, me estoy como encontrando. Soy muy mala conmigo misma. Tengo sentimientos encontrados. Estoy rara todavía. Tengo que aprender a quererme, a valorar mis cosas y confiar en mí, creo que me falta eso”.

En problemas

Rocío Marengo la pasó mal en su debut en MasterChef Celebrity ya que al preparar calamar no supo cómo combinar los ingredientes y estalló en llanto.

A minutos de terminarse el tiempo para presentar el plato, fue el jurado Donato De Santis quien la hizo ver que no estaba encaminada hacia lo que quería. "Todos emplataron, Ro", le recalcó. "Y tengo todo quemado, no he terminado", señaló ella.

Pero cuando Donato le hizo ver que no ocupó lo más sabroso del calamar, rompió en llanto. "Respirá, que no te ganen los nervios. No entres en pánico. Probalo y que tenga el mejor gusto posible", le pidió. "Siento que en algún momento del reto estaba cocinando mi enemiga. Todo me jugó en contra", confesó ella.

Finalmente presentó su plato que no convenció pero tendrá otra oportunidad. Las expectativas con Marengo eran altas ya que viene de ser finalista en la edición de Chile de ese reality.