"Me hizo sentir...": Natalia Oreiro sorprendió al Cantando 2020 y Karina terminó llorando

miércoles, 14 de octubre de 2020 00:00

Vamos a tener una sorpresa. Adelantaron Ángel de Brito y Laura Fernández al inicio de la gala del martes en la noche del Cantando 2020. Y cuando el homenaje a Natalia Oreiro comenzó a sonar en la pista de la mano de Jey Mammon y Carla del Huerto, la emoción empezó a sentirse.

Es que al final del mix de grandes éxitos de la cantante uruguaya, ella irrumpió en la escena y dio el cierre al homenaje bailando. Con eso se llevó todos los aplausos e incluso consiguió que Nacha Guevara celebrara el homenaje de pie. Tras esto, Natalia se mostró con muy buen humor y agradeció no solo por la invitación sino por llevar siempre alegría a la gente en este contexto de pandemia.

"Es súper fuerte salir de la casa y venir a un lugar tan alegre y con tanto brillo", comenzó expresando en la pista y luego agregó: "verlos siempre es lindo, escucharlos, ver todos los artistas que pasan y que le lleven alegría a la gente".

Oreiro recordó su trayectoria y su paso por Rusia, entre otros momentos fuertes de su camino de la mano de la música. "Para mi lo más lindo es lo que sucede debajo del escenario", destacó y reconoció que "uno extraña tanto eso de abrazar a la gente".

Vestida de rojo con un pronunciado escote y una capa, al mejor estilo "caperucita roja", Natalia expresó en todo momento lo feliz que se sentía al estar en la pista y apuntó a todos la necesidad de siempre disfrutar la vida: "La vida es tan corta, estamos de paso, si uno puede disfrutar y compartir lo que hace".

Luego miró al jurado y si bien envió palabras de halagos a todos, se detuvo especialmente en Karina La Princesita a quien reconoció que "ama" tanto a ella como a sus canciones.

"Amo la cumbia (...) a mi Karina me encanta, ella, sus canciones, su forma de interpretar", destacó generando las lágrimas de la cantante de cumbia quien no pudo contener la emoción y luego devolvió el halago: "siento mucha admiración, nos cruzamos cuando hacía 'Solamente vos' y no la conocía personalmente. Fue muy buena compañeras, vino al camarín, me saludó y me hizo sentir muy contenida".

Luego Karina señaló que Natalia "muestra con sus actos la humildad que tiene" y resaltó que "es muy buena compañera, muy cálida, se merece mi admiración".

Por el mismo sentido se expresó Nacha quien recordó cuando ambas compartieron un viaje a Israel y estuvieron en el Mar Muerto.

"Terminaste cantando arriba del piano con mi director musical", trajo a la memoria Natalia acotando sobre cómo fue aquel viaje juntas.

Nacha retomó la palabra y destacó: "sos una persona muy generosa y con una gran carrera profesional (...) sos creativa y empresaria al mismo tiempo. Es un don que pocos tienen. Llevas tu carrera impecable".

Antes de despedirse, Natalia subrayó que está haciendo un programa de talentos en Uruguay. "Es una experiencia nueva, no soy conductora y cuando me invitaron a participar me sentí muy identificada con los personajes", finalizó destacando que la semana que viene viajará al vecino país porque empezará las galas en vivo.