Lola Latorre fue hisopada: "mi papá es muy miedoso"

miércoles, 14 de octubre de 2020 13:20

Pese a todas las medidas de higiene y los extremos cuidados, ya son varios los participantes del Cantando 2020 que se contagiaron de coronavirus. Primero fue Flor Torrente, luego el locutor Martín Slawe, Charlotte Caniggia y ahora la couch Natalia Cociuffo. Por este último caso, detectado el martes, es que se decidió aislar a las parejas que ella preparaba.

Se trata de Lucas Spadafora y Lola Latorre; y la que integran Brian Lanzelotta y Ángela Leiva. Ambas duplas ya fueron hisopadas y el resultado se entregará en las próximas horas. A partir de eso, se determinará si vuelven a la pista o son reemplazadas con nuevas figuras. Actualmente la ronda que está en el certamen es el de los homenajes y algunas tienen fecha de presentación hoy o mañana, lo que agita los tiempos en la productora.

En este contexto, Lola Latorre contó cómo vivió las primeras horas desde que se enteró que su couch dio positivo en Covid-19, cómo se siente ella de salud y cómo reaccionaron sus padres.

"Me siento barbara, esta mañana me hisoparon", comenzó contando en LAM (El Trece) la hija de Yanina y Diego Latorre desde el dormitorio de su casa, donde permanece aislada con toda su familia.

Luego confesó que primero estuvo aislada en la habitación, sin salir, pero luego su madre le dijo que saliera porque ya el contacto que habían tenido todos en la casa había sido constante. "Tenía miedo de contagiarlos a ellos (los padres) porque son personas grandes", señaló generando la risa de su madre que estaba a su lado.

"Mi papá es muy miedoso", confesó señalando que los cuidados que tienen son extremos y espera que nadie se hayan contagiado en su familia.

"El jueves tuvimos el último ensayo. El fin de semana no ensayamos e hicimos un zoom pero fue muy corto, no se si era porque se sentía mal ella (Cociuffo) o qué pero no nos volvimos a ver", destacó.

"Por las dudas nos estamos aislando y esperando el resultado del hisopado", puntualizó en el programa con una transmisión por videollamada.

Con respecto a quién siente que podría reemplazarla si llegaran a dar positivo, Ángel estimó que podría ser Connie Ansaldi o Pablo Ruiz "que son los que están disponibles". Sin embargo, ella propuso al diseñador Santiago Artemis.

"Estamos re bajón", confesó Lola sobre las ganas que tiene de hacer el homenaje pero sabe que si da positivo en la PCR, deberá dar un paso al costado junto a su compañero Lucas Spadafora. "Tenemos a Santiago Artemis que nos hizo el vestuario y nos da cosa", apuntó destacando que el vestuario que él armó para la ocasión es "increíble".