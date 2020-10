Gladys la Bomba Tucumana: "tengo mucho estrés, por las noticias malas que recibo"

miércoles, 14 de octubre de 2020 00:44

Estoy muy cansada. Ésas son las palabras que Gladys la Bomba Tucumana repitió una y otra vez al final de la devolución del jurado en el Cantando 2020, después de hacer su homenaje a Mercedes Sosa.

La cantante pasó por la gala de este martes junto a su hijo Tyago Griffo y recordó a la figura emblema del folclore nacional, la "Negra". Vestida con un atuendo realizado por Gerardo Casas, simbolizando la bandera Argentina, Gladys interpretó una zamba mientras en la pantalla grande se iban sucediendo imágenes de Sosa en diferentes momentos de su vida. Entre estas postales incluso se pudo ver una en la que aparecían las dos juntas abrazadas.

Pese a la pasión que le puso, la interpretación no gustó al jurado y cada uno de los miembros del tribunal destacó que no generó emoción y que también hubo una parte a destiempo. Sin embargo, fue Moria Casán quien advirtió que algo no andaba bien en Glayds. "Esa voz no es tu voz", señaló la vedette destacando que antes de presentarse y cuando habló de Mica Viciconte, ya se notaba "algo raro".

Al escuchar estas palabras, Gladys reconoció: "estoy muy cansada, tengo mucho estrés, por las noticias malas que recibo. Estoy cansada", señaló sin dar más detalles de lo que le pasa y dejando la puerta abierta a la palabra de Moria.

"Sabemos lo de tu mamá", dijo entre otras acotaciones la jurado quien señaló que "hay una cosa que no salió".

Finalmente Gladys volvió a remarcar: "hoy es un día que me siento cansada físicamente".

El atuendo

Previo a su actuación, Gladys se llevó el elogio de los conductores del programa que aplaudieron el look que llevó para la ocasión.

“Me encanta tu look”, expresó Ángel de Brito quien preguntó si es el realizado por el ganador de la primera temporada de Corte y confección.

“Sí, desde que me viste Casas parezco de 60 kilos menos”, bromeó Gladys a lo que Ángel le pidió no más polémica con el tema.