Dura crítica de Pablo Alarcón: "somos un pueblo mal gobernado"

miércoles, 14 de octubre de 2020 14:59

Crítico y esperanzado en que algún momento todo mejorará. Así se expresó Pablo Alarcón este miércoles en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece). El actor se definió como multifacético y reconoció que si se complica el campo laboral en la actuación, no tiene problema en buscar otros rumbos.

"Es muy duro este momento", comenzó expresando el actor quien fue invitado a Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece), este miércoles al mediodía. El actor dio una entrevista en el estudio donde habló del protagonismo de su hija Agostina en Cantando 2020 y el difícil momento económico que viven los actores, como también muchos argentinos.

"En mi casa hago todo. ahora estoy en un proyecto de streamign, aprendiendo a editar, estudiando inglés, no paro de hacer cosas. No me lo puedo permitir, no te lo tenes que permitir siendo sano sino entras en depresión", aseguró Alarcón quien subrayó: "el día que pueda volver a trabar como actor, lo voy a hacer".

También reconoció que su hija ha sido de gran ayuda este tiempo que salió a trabajar con el delivery porque era el ingreso económico que necesitaba el hogar. Pero aceptó que le generó cierto temor que saliera a la calle en la moto pero era lo que ella quería hacer. Luego destacó que Agostina siempre fue una joven independiente y laburadora, incluso vendía hamburguesas en la puerta de la Facultad de Buenos Aires, UBA, el año pasado.

Ante este escenario subrayó que si no se reactiva la economía y tiene que salir a trabajar con su hija, lo haría: "si tengo que salir a vender hamburguesas con mi hija, lo hago".

"El encierro es nocivo", indicó Ángel de Brito al escucharlo y él trajo a la mesa las declaraciones del vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud que no recomendó la cuarentena para combatir el coronavirus: "parece ser que la verdad de hoy es el error de mañana".

Por otro lado, reconoció que pese a todas las cosas negativas, no quiere irse de la Argentina y sigue apostando a estas tierras: "amo este país". Luego destacó que "hay gente que no encuentra el futuro y qué le vas a decir".

"Estamos pasando una situación mala, pero el mundo la está pasando", puntualizó. También subrayó: "somos un pueblo mal gobernado, lo digo sin vergüenza, mal gobernado por muchos años, muchísimos gobiernos".

Alarcón aclaró que pese a que es "muy severo" al momento de elegir a quien votar en las urnas, "siempre" se ha "equivocado" cuando votó. "Pero nos hemos equivocado todos (...). Es un país rico, tiene comida, minerales, petroleo, tiene de todo, por qué nos va mal (...) tengo amigos políticos que no son corruptos pero tenemos una clase dirigente que es corrupta. No estoy personalizando", destacó.

Por otro lado, se refirió a las palabras que generaron gran revuelo y polémica este lunes cuando Dady Brieva en su programa “Volver Mejores”, (El Destape Radio) dijo que tenía "unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio… no te das una idea”. Esto fue después de ver la gran cantidad de gente que se congregó el sábado precisamente en esa avenida, al pie del obelisco, en contra de las políticas del gobierno nacional.

"Mis hijas me han dado gran fuerza pero vemos después un tipo como éste que dice pasaría por acá con un camión como un bowling y...", expresó Alarcón y subrayó: "pasa esto porque lo permitimos, tendrían que haber penalidades".

Inmediatamente Ángel de Brito aclaró que los dichos habían sido vertidos por Brieva y subrayó que para él esas palabras fueron desacertadas: "me parece una bestialidad lo que dijo Dady".

"Los políticos no han tenido el mínimos gesto con el pueblo. La única función que tienen es el bienestar con el pueblo y no lo dan", agregó.

Alarcón recordó también que durante un gobierno peronista él tuvo que irse "obligadamente" de la Argentina, y "no fue durante un gobierno militar". "Fue en el gobierno de Isabel. Salí y a los 20 días fue el golpe de estado", reconoció y luego aclaró que hoy: "ya no me iría. Tengo 75 años".

"Tenemos que cambiar (...) no puedo amar un partido que nos viene robando, robando, robando. O aceptar un tipo porque era simpático (...) el presidente no me gusta. No coincide su historia con lo que dice, no resiste un archivo (...) Macri me decepcionó absolutamente (...)", explicó Alarcón quien también se refirió a Cristina Kirchner: "si hay sospecha que un médico me va a atender con las manos sucias, me voy".