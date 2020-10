¡Deschavaron a la China Ansa! en El Noticiero: "te está costando horrores"

miércoles, 14 de octubre de 2020 15:23

Sin dudas el equipo de El Noticiero de la Gente (Telefe) ha logrado una unidad y buena onda que se refleja en la pantalla. Encabezado por Germán Paoloski y Milva Castellini, la emisión de los mediodías conjuga la seriedad que amerita una noticia dura con el buen humor de notas y segmentos más descontracturados.

Desde que comenzó Masterchef Celebrity, el noticiero cuenta con segmentos especiales donde se adelanta lo que se verá en la emisión de la noche o se explaya con lo ocurrido en la jornada anterior. En este contexto es que este miércoles la periodista Josefina "China" Ansa mantuvo un mano a mano con Patricia Sosa vía on line por videollamada y lo que registró la cámara y el resultado de la nota se prestó para un comentario al margen que desató la risa en el estudio.

En la nota emitida casi al final del noticiero, se ve la pantalla partida y de un lado la "China" y del otro lado Patricia Sosa. Ambas mantuvieron un diálogo sobre cómo fue la experiencia de la cantante haciendo un conejo al vino para Masterchef Celebrity y sin tener que probarlo, porque es vegetariana.

Lo particular de la nota no estuvo en el contenido de la entrevista sino en la imagen que daba la periodista ante la cámara. Es que se la vio sin maquillarse, algo despeinada y en un lugar que no parecía el canal.

"Habría que pedirle a la producción si en lo posible, pueden tratar de poner las entrevistas un poco más cerca del mediodía. A la mañana le está costando a la China", comenzó observando Paoloski tras ver la nota.

Los primeros comentarios desataron la risa tanto de la China como de quienes estaban detrás de las cámaras. Luego el conductor del Noticiero agregó: "hoy ya directamente lo hiciste desde tu casa.. y no desde el canal. Hoy fue mucho más temprano, no se si por pedido de Patricia Sosa que se levanta tempranito, pero a vos te está costando horrores... la caruchi.. no??", agregó Germán con humor.

"¡Santo conejo!, no sabía a quién pedirle pero no me iba a salvar nadie", acotó la China entre risas aceptando que no estaba en línea a la hora que hizo la nota para el noticiero con la cantante.

Volver al ritmo

Hace una semana, la "Chinita" Ansa confesó que está más que feliz al reencontrarse con actividades que la pandemia dejó en pausa y que, aseguró, le hacían muy bien. Una de ellas, tiene que ver con su cuidado estético.

En Instagram, Chinita contó que había ido a hacer "todos los tratamientos -que por pandemia- había tenido que suspender" y destacó que volvió "a nacer".

La bella periodista de Telefe Noticias detalló que retomó sus sesiones de depilación definitiva y aprovechó para hacer "higiene facial, punta de diamante, y dejar la piel lista para hacerme muy pronto, el plasma. Ustedes ya saben que es mi tratamiento favorito porque es súper completo. Gracias Fer, por atender todos mis caprichos . Ah, y la cara se me está pelando por el peeling".

Sus seguidores celebraron su nuevo paso y por supuesto, le pidieron detalles de todo lo que se hace para destacar sus rasgos.