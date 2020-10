"Nos faltó compartir más tiempo": un querido panelista de "Cortá por Lozano" extraña a alguien especial

martes, 13 de octubre de 2020 20:12

Nico Peralta siente la separación de su familia, debido a la cuarentena obligatoria por coronavirus. No sólo extraña a su abuela Chocha, de quien ha compartido innumerables anécdotas, sino que también extraña mucho a su hermana Clari y le dedicó un sentido posteo.

"El sol, tus ojitos verdes y tantas ganas de compartir mucho más tiempo con vos @clariperalta Mi hermana menor, que hace rato creció pero para mí siempre va a seguir siendo la chiquita de la casa. Hoy no es su cumple ni su santo ni nada: simplemente quiero decirle cuánto la quiero", dijo Nico, que eligió con cariño cada palabra.

"Como le llevo casi 8 años, cuando me vine a vivir a Buenos Aires ella era chica y siento que nos faltó compartir más tiempo. Me encantaría tenerte más cerca para vernos más seguido (seguramente también pelearíamos porque somos muy distintos y no conozco hermanos que no peleen), pero qué felices seríamos, ¿no? Te amo Clari", sentenció.

Ella también le retribuyó el cariño: "habrá una santa Clarita??? Mmm lo dudo. Ojalá hubiésemos compartido más tiempo (y más peleas jaja), pero toda la vida vamos a estar juntos, eso no lo dudo!!! Y aunque nunca lo diga, te amo muchísimo". ¡Qué pronto se reencuentren!

Amor por Chocha

Nico Peralta tiene una conexión con su abuela de 91 años, Chocha. A la anciana no la puede ver físicamente por los cuidados ante la pandemia pero pese a eso sigue manteniendo una unión que no mide distancia ni tiene límites.

El panelista contó su experiencia en Cortá por Lozano (Telefe), donde señaló que en un momento determinado del día ambos se conectan a la distancia y mientras su abuela pinta diferentes dibujos, él hace lo mismo con mandalas. Para eso la anciana deposita portarretratos en la mesa donde ejerce esa labor donde se ve a sus nietos y de esa forma mantiene el nexo todo el día.

"Mientras ella pinta, nos mira", aseguró sobre el tierno gesto que se da con su abuela. "Es increíble como a través de un acto tan fácil y sencillo se pueden conectar. Lo prolija que es. A veces empieza a la mañana y es al mediodía y sigue", destacó.

Incluso destaca que pintando se le pasa el día rapidísimo y las hijas se llevan a la anciana a comer pero cuando regresa se pone rápidamente a pintar.

Ante esta situación, el doctor Jorge Tartaglioni explicó que "la actividad lúdica y de trabajo para las personas mayores es fantástico". "Es un ejemplo a seguir para llevarlo, los entretiene mucho", señaló.

Nico señaló que su abuela "ordena el día" en función de la pintura. "Es una ocupación. Sabe que se levanta y lo tiene que hacer. Es difícil dejar una persona grande y ella está ahí", explicó.

Finalmente señaló que la anciana está acompañada de un loro que le habla y se llama Petu; y un perro que es una gran compañía. "El loro nunca probó otra cosa que no fuera polenta. Está hirviendo todo el día polenta y no morfa otra cosa que no es polenta. Nunca probó lechuga (...) El loro aprendió a decir todos los improperios. Jamas salió de la jaula".

Nicolás mostró el gesto de su abuela en un video en Instagram que tituló: Mientras yo pinto en Buenos Aires, ella pinta en Ascensión.