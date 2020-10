"No les da el marote": Yanina Latorre atacó a Karina Jelinek y Nicole Neumann y encendió la mecha

martes, 13 de octubre de 2020 18:38

Karina Jelinek no fue indiferente y le respondió en Twitter a las fuertes críticas que recibió de Yanina Latorre y Lizardo Ponce en el que la trató de "hueca" y puso en la misma condición a Nicole Neumann.

En una charla para sus redes, Yanina destacó: "no es vegana Nikita porque alguna vez comió carne, alguna vez se ha masticado un chorizo".

Para Ponce, la modelo y panelista no es vegana porque "usa ropa de cuero; porque cuando va a un restaurant y no hay comida vegana, ella come lo que es vegetariano. ¡No sos vegana, hija! Y tercero, porque el otro día en "Divina Cocina" hizo un postre y cocinaba con un montón de cosas que no eran veganas".

"No es vegana; es una postura. Como cuando Jelinek te dice que es casi latina. Son pibas que no les da el marote, que la pasarela les anula el cerebro, están acostumbras a desfilar y a decir pelotudeces de modelos".

Karina Olga recogió el guante y expresó: "Ah mira, a mí no me anuló el cerebro desfilar ni decir mis frases célebres... siempre criticando pero después no se bancan cuando les respondo y “dicen “ que me cuelgo".

Ah mira , a mi no me anuló el cerebro desfilar ni decir mis frases célebres ... uD83DuDE44 siempre criticando pero después no se bancan cuando les respondo y “dicen “ que me cuelgo .... uD83EuDD37uD83CuDFFB??? @yanilatorre @lizardoponce @nikitaneumann #lodejoatucriterio uD83DuDC8B https://t.co/aHjV2aP2oK — Olga Karina Jelinek (@Karijelinek) October 13, 2020

Filosa, filosa

Este lunes, Mica Viciconte quedó eliminada de Cantando 2020 y tras su salida del certamen se mostró molesta en todo momento e incluso reticente a brindar una nota.

Entre los telones, del detrás de escena, la mujer de Cubero fue interceptada por el micrófono de Los Ángeles de la Mañana, LAM, para decir unas palabras sobre su paso por el certamen. Lejos de brindar una nota, recurrió a dar una brevísima declaración y escabullirse rápido hacia la puerta de salida.

"Gracias a la gente, les mando un beso", fueron las cuatro palabras que vertió y dio media vuelta para empezar su escapada del lugar. Al ser consultada por la periodista sobre el por qué de su reacción, ella contestó: "tengo cosas que hacer".

"¿Estás molesta por lo que dijo Yanina?", le preguntaron sobre la transmisión en vivo on line de Yanina Latorre junto a Lizardo Ponce en la que comparó el departamento donde vive la modelo junto a Fabián Cubero con la "mansión" en la que habita Nicole Neumann, ex del deportista.

"Eso no me quita el sueño chicos, por Dios. Yanina no me interesa", expresó Mica en la escalera de LaFlia. Luego arremetió: "decir 'vive en un sucucho' está fuera de lugar".

“ Cubero y la pobre @MicaViciconte viven en un sucucho alquilado en Palermo “ pic.twitter.com/PvU3USH8OS — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) October 12, 2020

Al escuchar estas palabras, Latorre aclaró en LAM que el video al que hace referencia Mica: "está editado, cortado. No es mi opinión, sino que contábamos de lo que dijo Nicole Neuman, hace 6 meses y si la hubiera criticado alguna fans de ella me hubiera levantado (...). Antes de saltar que lo vea entero".

Todo empezó cuando Ulises Jaitt filtró en su cuenta de Twitter un video en la que se ve a Yanina diciéndole a Lizardo: "Me las imagino a las pibas. La casa de Nicole es una mansión, divina, hermosa, con mucama. La otra... Mica Viciconte vive en un sucucho alquilado en Palermo".

Ante esto, Mica respondió por twitter minutos antes de que empezara la gala del Cantando 2020: "Pareciera que vivir en un lugar "chico" está "mal" y lo "bueno" en la vida es vivir en una mansión. Lo más valorable de tener un lugar propio es haberlo conseguido a base de esfuerzo propio, sea grande o no. Uno vive dónde puede y como puede y no por eso uno es más que otro".