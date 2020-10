"Me derrite con sus palabras": Pampita y el emotivo festejo de cumpleaños de Benicio

View this post on Instagram

Feliz cumpleau00f1os al mas mimado de la casa! Chiquito divertido, lleno de energu00eda y buen humor! Cariu00f1oso con todos! Y el que me derrite con sus palabras de amor! felicidades en tu du00eda hijito, espero que haya sido todo lo especial que vos te mereces! Te amo con locura #benigorditorico ! ud83cudf88 ud83cudf88 ud83cudf88 ud83cudf88