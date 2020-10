La bronca de Mica Viciconte: "decir 'vive en un sucucho' está fuera de lugar"

martes, 13 de octubre de 2020 16:30

Este lunes, Mica Viciconte quedó eliminada de Cantando 2020 y tras su salida del certamen se mostró molesta en todo momento e incluso reticente a brindar una nota.

Entre los telones, del detrás de escena, la mujer de Cubero fue interceptada por el micrófono de Los Ángeles de la Mañana, LAM, para decir unas palabras sobre su paso por el certamen. Lejos de brindar una nota, recurrió a dar una brevísima declaración y escabullirse rápido hacia la puerta de salida.

"Gracias a la gente, les mando un beso", fueron las cuatro palabras que vertió y dio media vuelta para empezar su escapada del lugar. Al ser consultada por la periodista sobre el por qué de su reacción, ella contestó: "tengo cosas que hacer".

"¿Estás molesta por lo que dijo Yanina?", le preguntaron sobre la transmisión en vivo on line de Yanina Latorre junto a Lizardo Ponce en la que comparó el departamento donde vive la modelo junto a Fabián Cubero con la "mansión" en la que habita Nicole Neumann, ex del deportista.

"Eso no me quita el sueño chicos, por Dios. Yanina no me interesa", expresó Mica en la escalera de LaFlia. Luego arremetió: "decir 'vive en un sucucho' está fuera de lugar"

Al escuchar estas palabras, Latorre aclaró en LAM que el video al que hace referencia Mica: "está editado, cortado. No es mi opinión, sino que contábamos de lo que dijo Nicole Neuman, hace 6 meses y si la hubiera criticado alguna fans de ella me hubiera levantado (...). Antes de saltar que lo vea entero".

Todo empezó cuando Ulises Jaitt filtró en su cuenta de Twitter un video en la que se ve a Yanina diciéndole a Lizardo: "Me las imagino a las pibas. La casa de Nicole es una mansión, divina, hermosa, con mucama. La otra... Mica Viciconte vive en un sucucho alquilado en Palermo".

“ Cubero y la pobre @MicaViciconte viven en un sucucho alquilado en Palermo “ pic.twitter.com/PvU3USH8OS — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) October 12, 2020

Ante esto, Mica respondió por twitter minutos antes de que empezara la gala del Cantando 2020: "Pareciera que vivir en un lugar "chico" está "mal" y lo "bueno" en la vida es vivir en una mansión. Lo más valorable de tener un lugar propio es haberlo conseguido a base de esfuerzo propio, sea grande o no. Uno vive dónde puede y como puede y no por eso uno es más que otro".

¿Cómo sigue todo? El tiempo lo dirá