Carmen Barbieri volvió al Cantando 2020: "tengo ganas de salir adelante"

martes, 13 de octubre de 2020 00:23

Carmen Barbieri volvió este lunes al Cantando 2020 y sorprendió a todos los miembros del jurado y del equipo del certamen de El Trece. La actriz regresó a la pista tras atravesar un difícil momento de salud, primero con un hérpes zóster que le afectó los ojos y luego una parálisis facial, que ya logró superar casi en un 100%.

Cubierta con un tapado blanco, para no develar el atuendo que llevaba debajo, y luciendo una peluca blanca, Carmen ingresó a la escena bajo el aplauso de todos los que estaban presentes. Fue más de un mes alejada de la competencia y la expectativa era grande para verla actuar.

"Tuve que hacer reposo", comenzó explicando Barbieri al momento de ingresar a la pista y luego dio detalles de todo lo que tuvo que atravesar para estar bien.

"El cuerpo te pasa factura", le dijo Moria a lo que Ángel de Brito agregó: "viste todo el cariño que te enviamos".

"Yo quería venir para el trío, pero el couch me dijo 'Carmen te quiero ver'. Luego dijo 'no mi amor, no podes dar lástima'. Todos me dijeron 'dar lástima no', 'vos podes contar una historia, que tuviste hérpes, que tuviste parálisis facial pero lástima no'", explicó Carmen justificando el motivo por el que no pudo regresar antes al Cantando.

En ese momento, Moria intervino y contó que cuando habló por teléfono con ella siempre trató de sacarle dramatismo al momento para que se sintiera bien: "No quería decirle muchas cosas para desdrematizar pero te digo que zafaste bien del ojo".

"Sí porque sino te come el ojo, los nervios", subrayó Carmen y luego destacó que "gracias a la medicación, que tengo ganas de salir adelante, y que me cuidan los médicos" pudo regresar al certamen.

"Yo hablaba mal, y cuando canté el maestro me dijo que canté muy bien pero no me podía dejar salir con esa cara. Mi hijo me decía que tenía dos caras de Batman", expresó con mucho humor.

Luego, Carmen hizo un homenaje al Club del Clan en la nueva etapa del Cantando 2020 dedicada a los homenajes a grandes figuras de la música.

Tras actuar, reconoció que "estaba muy nerviosa porque no sabía si podía abrir y cerrar los ojos bien" pero se mostró feliz por el resultado que fue acompañado por el voto a favor del jurado.