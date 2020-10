Separados, Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli ya no están juntos

lunes, 12 de octubre de 2020 10:22

Ángel de Brito confirmó a través de las redes sociales la separación de Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli. El rumor de separación de la pareja comenzó a tomar forma después que los seguidores y los periodistas del mundo del espectáculo advirtieran que ya no publicaban fotos juntos.

“Confirmado: separados”, escribió el conductor de Los ángeles de la mañana para comunicar la noticia y acompañó su tuit con una foto de la pareja.

Hace unos días, Cande le dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a Ruggero: "Feliz cumple amore mio ! ¡Felices 27 ! Que seas muy muy feliz, sos un gran compañero de camino, gracias por tu paciencia y tu compañía diaria. Te amo mucho se muy feliz, rómpela con #bella y con todo lo que se te viene! Sos un ser de luz y lo demás te lo digo por privado". Ante esta declaración, el italiano respondió: "Sos el regalo más hermoso que me podia dar la vida. Te amo".

Pero los siguientes días, no se mostraron juntos. Cande Molfese compartió imágenes con amigas y su mascota, mientras que él se muestró con sus amigos y alejado de la actriz. También circuló un rumor de un posible alquiler de departamento en Núñez para pasar algunos días sin su pareja. Pero en medio de las repercusiones, Cande negó la separación en una transmisión en vivo con Florencia Peña.

Ahora andan diciendo que estamos separados y no es cierto", fueron las palabras de la joven. Lo cierto es que hasta el momento Cande no se fotografió con Ruggero como si pasó en otras ocasiones. Pese a que no quiso entrar más en detalles, al menos tranquilizó a sus fanáticos.

“La realidad es que nunca fui de esas personas que deseó tener hijos. Como que me pasa internamente que siento que estamos en un mundo muy cruel y difícil. No lo descarto porque no me cierro a nada porque siento que estamos en evolución y cambios constante... Y a mí también me pasa, así que puede ser que el día de mañana me pase. Hoy no lo siento”, dijo Molfese hace unos días atrás.