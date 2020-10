José María Listorti tiene coronavirus: "tengo cansancio"

lunes, 12 de octubre de 2020 15:32

A dos semanas de que Denise Dumas se contagiara de coronavirus, su compañero de Hay que Ver (HQV) dio positivo en la prueba PCR. El humorista fue hisopado este fin de semana y los médicos le entregaron el resultado positivo que él mismo informó este lunes en la siesta.

La confirmación la dio a sus seguidores a través de Instagram donde contó que siente síntomas pero está bien. Incluso puso su mirada en su familia, donde está su mayor preocupación.

"Ayer domingo me desperté con un poquito de fiebre, 37.8, y un poquito de dolor de garganta. Como indica el protocolo, me hice un hisopado que me dio positivo. Soy Covid positivo", expresó en su cuenta.

El conductor confesó que se siente bien y que ya no tiene fiebre y otros síntomas. "Olfato tengo, gusto tengo, no me duele la garganta, tengo un dolor corporal y cansancio", enumeró.

Luego resaltó nuevamente que está "bien" y subrayó que "la preocupación más grande es mi familia, mis hijos no presentan síntomas, Moni tampoco". Para cuidarlos y evitar contagiarlos, por las dudas que estén sanos, decidió aislarse en una habitación.

"Cuidensen más que nunca", pidió a sus seguidores.