El mundo artístico despidió en las redes a Hugo Arana

View this post on Instagram

Te recordaru00e9 siempre como un hombre sabio, un actor enorme y un compau00f1ero generoso. Gracioso como pocos, tus anu00e9cdotas nos tenu00edan a todos alrededor tuyo siempre. Me quedan guardadas en el corazu00f3n nuestras charlas sobre teatro y sobre la vida...tus piropos cada vez que entraba al camarin y nuestros mensajes llenos de corazones! Buen viaje! Buena gira! #hugoarana