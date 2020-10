Felicidad: la gran mejoría de Sebastián Estevanez tras su grave accidente doméstico

domingo, 11 de octubre de 2020 10:25

Sebastián Estevanez sufrió, en esta cuarentena por coronavirus, un serio accidente doméstico. Al querer prender fuego, le explotó un bidón con alcohol con lo que sufrió quemaduras en su cara, cuello y una mano. Los mensajes de solidaridad se multiplicaron en ese momento y ahora, reapareció en las redes sociales en un festejo familiar. Su notable mejoría fue celebrada por sus seguidores.

Fue su esposa Ivana Saccani quien posteó imágenes del festejo de su cumpleaños: "recibiendo mi cumple con los amores de mi vida! Un cumple diferente y extrañando mucho a los que no pueden estar hoy conmigo, pero me llenaron de mensajes tan lindos con tanto cariño, que quiero agradecerles a todos los que forman parte de mi vida, los llevo a cada uno en mi corazón! Y a todos los que me siguen que siempre me mandan mensajes tan lindos, con buena onda y mucho cariño!".

Sonriente, el actor se mostró con sus hijos e Ivana, con su cara muy recuperada de las lesiones de las quemaduras. En los comentarios, los seguidores y amigos, destacaron los avances de su tratamiento que cumple al pie de la letra.

"Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos ni analgésicos", había contado Sebastián en sus redes sociales.

"Agradezco a mi familia, amigos y quiénes me enviaron mensajes y me llamaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida", expresó Estevanez a principios de septiembre.

Ivana también le había dedicado en ese entonces palabras muy significativas. "Así juntos siempre en lo que nos toque vivir, en las buenas y en las malas vamos para adelante! Sos una persona increíble, con un corazón enorme que siempre esta pensando en los demás, en como ayudar, admiro tu fortaleza para ver siempre lo bueno, y lamento tanto este momento que pasaste, pero todo nos deja un aprendizaje y nos hace mas fuertes! Te amo con todo mi corazón y más! @sebastian.estevanez. Gracias a todos por los mensajes, gracias a Dios se está recuperando bien", escribió ella junto a una foto de los dos.