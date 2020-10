A Lizy Tagliani le arruinaron una cena romántica con Leo Alturria

sábado, 10 de octubre de 2020 00:00

Lizy Tagliani se propuso armar una cena romántica para su novio, Leo Alturria, pero según mostró, el momento se vio interrumpido y decidió retratarlo para las redes sociales.

A sólo pocas horas de volver a la TV tras haber superado el coronavirus y aún sintiendo la muerte de su mejor amiga, Floppy Cucú, Lizy se animó a vivir la previa de una forma diferente.

"No podemos cenar tranquilos por que la Tati se sumó a nuestra gala romántica @leoalturria", publicó la conductora en su cuenta de instagram, junto a una imagen de su perrita arriba de la mesa.

Revelaciones

El precio justo no vuelve a la pantalla chica y con ello, Lizy Tagliani cierra una etapa en la que fue muy feliz con un éxito de la TV y un ciclo en el que despidió a su gran amiga Floppy Cucu.

"A nivel laboral no me pasó nada. Me agarró mucha culpa. Yo ni llamo para ver cuándo volvemos. Y no es que no me importa, lo que pasa es que no soy hincha. Soy muy relajada en esos aspectos. Emocionalmente me atacó porque sentí culpa. Sentía que tenía una gran responsabilidad por los que salíamos a trabajar", dijo Lizy.