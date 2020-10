A poco de dar a luz, el inesperado cambio que tuvo que pasar Sofía Zámolo

View this post on Instagram

Feliz de poder compartir en esta entrevista con todos Uds el camino que me tocou0301 vivir para quedar embarazada. Ojalau0301 pongamos lo mejor de cada uno para ser mau0301s empau0301ticos, ponernos en el lugar de tantas mujeres y parejas que estau0301n buscando un hijo y no llega. ud83dude4fud83cudffbu2764ufe0f mi humilde consejo: no bajen los brazos jamau0301s, tengan mau0301s confianza en uds mism@s, traten de no escuchar a tanta gente opinar, acudan a la fe, sea en lo que sea que uds crean. Y gracias por compartir conmigo tantas historias y experiencias u2764ufe0f #33semanas ##33weekspregnant