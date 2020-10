Oscar Mediavilla volvió al Cantando 2020: "me imaginé el día que me muera"

jueves, 1 de octubre de 2020 23:17

Oscar Mediavilla volvió al Cantando 2020 después de sufrir el siniestro vial que dejó su camioneta destruida y él internado en el hospital Pirovano. El choque fue el pasado martes, cuando se dirigía al estudio de LaFlia para ocupar su silla en el jurado del certamen. Tras unas horas internado, acompañado de Patricia Sosa, el productor volvió a su lugar y se mostró agradecido con todos los que se preocuparon por él.

Su palabra llegó después de que actuaran Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal con "Tripa" (exMambrú) como el invitado especial del show de a tres. Tras escucharlos cantar "Cuando pase el temblor" y al momento de hacer su devolución, Mediavilla dedicó unos minutos a contar cómo vivió el acciendete y reconoció que quienes se le acercaron le preguntaron si pese al choque iba a ir a trabajar al programa.

"Tuve un accidente muy fuerte de tránsito. Mucha gente me saludó y me imaginé el día que muera me van a saludar los mismos o más", comenzó expresando con un toque de humor.

Luego señaló que cuando estaba descompensado, muchos le preguntaron si igual iba a ir a trabajar al certamen y agradeció "a todos los que se preocuparon" y lo "llamaron". "Uno se siente bien", destacó subrayando que se siente "más confundido que nunca" tras retomar el certamen. Es que cuando se fue solo estaba el jurado y cuando volvió encontró la presencia del BAR y la ausencia de Esmeralda Mitre, quien fue eliminada este miércoles.

"Me perdí algo épico. Se fue con el falsete... pero no lo vamos a extrañar", dijo con un toque de humor reconociendo que a ella la aprecia.