Esmeralda Mitre contundente tras su salida del Cantando: "¿cómo no voy a hacerlo?"

View this post on Instagram

u00bfQuu00e9 pareja se iru00e1 del #Cantando2020 ? Quu00e9 nerviosud83eudd2fud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb Necesitamos de su ayuda mu00e1s que nunca! En mis historias se encuentra el link para votarnos, los amooou2764ufe0fu2728 #EsmeraldaMitre