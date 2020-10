El Negro Molinero aún no se recupera del Covid: "tengo cansado el cuerpo y las piernas"

jueves, 1 de octubre de 2020 00:20

Son días difíciles. Hace ya más de 10 días que lucha contra el coronavirus y el cuerpo aún sigue sintiendo los golpes de la enfermedad. Este miércoles, Fernando "Negro" Molinero salió a conectarse con la naturaleza, en medio del proceso de recuperación, y sintió el achaque en su cuerpo.

En Instagram, el conductor de Re Despierto por TN (junto a Guido Martinez), compartió un mensaje en el que explicó cómo se siente y destacó que no se va a "apurar" por volver a trabajar si el cuerpo aún no se lo permite. Este martes, Guido Martinez y La Beba habían anunciado que volvían al ruedo el viernes mientras que su compañero lo hacía el próximo lunes. Pero esto no quedó confirmado por él.

"De a poquito nos vamos poniendo de pie, no es joda lo del corona ni tampoco hay que paranoiquear, la verdad que hoy salí un poco pensando que estaba 100 puntos y no es así", comenzó expresando en un extenso mensaje que compartió en Instagram.

En la red social explicó que se siente "bastante flojo" y comparó lo que le pasa como "cuando estas engripado y estas hecho una mantequita". "Tengo cansado el cuerpo y las piernas, por eso de a poco aunque quiera ir a 300km por hora como siempre estoy", señaló.

Molinero aprovechó para dar un consejo a sus seguidores y les pidió, a los que no tuvieron coronavirus, que se cuiden lavándose las manos, usando barbijo y evitando al virus "lo que más se pueda".

"Los que lo tienen paciencia, en mi caso la saqué barata, por más que siga sin olfato y muy poco gusto que son cosas que molestan", puntualizó subrayando que "no hay que asustarse pero hay que ir de a poco, espero estar pronto con ustedes pero tampoco me voy a apurar para hacer cagada por querer volver a laburar ya".