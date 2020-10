Cantando 2020: Lizardo Ponce eliminó a Esmeralda Mitre

jueves, 1 de octubre de 2020 00:43

Con el 59% de los votos, este miércoles en la noche Lizardo Ponce eliminó del Cantando 2020 a Esmeralda Mitre. El influencer logró alzarse con la victoria tras arrasar con los votos en las redes y en el teléfono. Esmeralda Mitre con Nell Valenti y Lizardo Ponce con Lucía Villar eran dos parejas consideradas "fuertes" en la competencia y la resolución sorprendió a muchos.

Ambas parejas habían llegado a la sentencia con la dupla integrada por Mica Viciconte y Alito Gallo. Pero estos últimos tuvieron una muy buena performance y se llevaron el reconocimiento del jurado que decidió salvarlos. Ante esto el público tuvo que decidir cual de las dos parejas debía seguir en el certamen. Y el resultado fue contundente: 41% para Esmeralda y 59% para Lizardo.

Tras escuchar el resultado de la votación del público, Mitre dirigió unas palabras a todos los presentes y al público. "Quiero agradecer mucho a vos (apuntando a Ángel de Brito), a Laurita, a Hoppe, al Chato, en especial a Marcelo Tinelli", expresó. Luego se dirigió al ganador: "Felicitar a mi adorado amigo".

Finalmente le dedicó unas palabras al jurado, pero muy especialmente a Moria Casán: "por todo el amor que me dio, a la falta de resentimiento, al amor por el arte, por ser generosa. Si no hay generosidad no hay arte".

Antes de retirarse apuntó contra "los que confunden delirio con sentido del humor".