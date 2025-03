Empleados de Comercio: así quedaron los sueldos de marzo 2025, categoría por categoría

sábado, 8 de marzo de 2025 10:37

En marzo de 2025, los empleados de comercio en Argentina recibirán un aumento salarial del 5,1%, distribuido en tres tramos a lo largo del primer trimestre del año. Esta mejora, acordada entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresariales, tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en un sector clave de la economía.

DETALLES DEL AUMENTO SALARIAL

El incremento será aplicado en tres etapas durante los primeros meses de 2025:

1,7% en enero de 2025 (ya cobrado en febrero)

1,7% en febrero de 2025 (se cobrará en marzo)

1,7% en marzo de 2025 (se cobrará en abril)

Este acuerdo establece que los aumentos no serán acumulativos, sino que se aplicarán sobre los valores salariales de diciembre de 2024. Además, el aumento será abonado como asignaciones no remunerativas y no se acumulará con futuros ajustes.

Revisión salarial en abril de 2025

Una cláusula clave del convenio es la revisión salarial prevista para abril de 2025, donde se evaluará la evolución de la inflación y otros factores económicos. En ese momento, se decidirá si es necesario aplicar un nuevo ajuste salarial para seguir garantizando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Nuevos salarios básicos para empleados de comercio

Según lo acordado, a partir de febrero de 2025, el sueldo básico para los empleados de comercio fuede $1.050.000 con presentismo. Este monto se mantiene dentro de los parámetros establecidos por el Gobierno y no supera el 2% mensual, alineándose con las proyecciones de inflación. A continuación, se detallan los nuevos salarios básicos según las categorías:

Personal de Maestranza:

Categoría A: $929.207

Categoría B: $931.897

Categoría C: $941.321

Administrativos:

Categoría A: $939.304

Categoría B: $943.346

Categoría C: $947.383

Categoría D: $959.502

Categoría E: $969.599

Categoría F: $984.410

Cajeros:

Categoría A: $942.668

Categoría B: $947.383

Categoría C: $953.442

Auxiliares:

Categoría A: $942.668

Categoría B: $949.400

Categoría C: $971.619

Auxiliares especializados:

Categoría A: $950.750

Categoría B: $962.867

Vendedores:

Categoría A: $942.668

Categoría B: $962.869

Categoría C: $969.599

Categoría D: $984.410

Proporcionalidad para empleados con jornadas reducidas

El acuerdo también especifica que los empleados con jornadas reducidas, tiempos parciales o ausencias injustificadas recibirán ajustes salariales proporcionales según su carga horaria.

El acuerdo alcanzado en enero de 2025, y que entrará en vigencia en marzo, representa un esfuerzo por parte de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) para ajustar los salarios de los trabajadores del sector y asegurar que su poder adquisitivo se mantenga frente a la inflación. Con una revisión prevista para abril de 2025, este convenio busca ofrecer estabilidad salarial a los empleados de comercio en un entorno económico desafiante.