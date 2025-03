Tiene 14 años y mató a un ladrón que entró a robar a su casa

viernes, 7 de marzo de 2025 18:45

Un adolescente de 14 años mató a un delincuente luego de que intentara ingresar a su casa. El menor se encontraba solo en el domicilio cuando tomó un arma y le disparó en el pecho al sentirse amenazado. El ladrón murió en el lugar, mientras que su cómplice logró escapar.

El hecho ocurrió en Bariloche. La Policía de Río Negro y el Ministerio Público Fiscal (MPF) llegaron a la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida del hombre de 33 años.

Durante su declaración, el adolescente relató que tomó el arma de su papá y disparó al ver a una persona intentando entrar en su casa, según publicó infobae. El área de Criminalística de Río Negro determinó que el domicilio tenía marcas en el exterior y que una ventana había sido rota con una piedra.

En tanto, estas últimas pruebas aseveran las declaraciones del adolescente y confirman que la vivienda fue marcada para un robo. Además, vecinos aseguraron haber visto un vehículo huir a toda velocidad tras el disparo, presuntamente con el segundo delincuente a bordo.

Uno de los aspectos clave de la investigación es la situación del menor, quien no puede ser imputado debido a su edad. “Si es un menor de 14 años no hay nada que hacer. No podemos avanzar contra un menor de 14 años”, explicó la fiscal.

Por otra parte advirtió: “Tenemos que verificar si realmente fue él quien disparó a través de las muestras de residuos de disparo en él y en el resto de la familia”, y aseguró que el chico practicaba tiro junto a sus padres. “Sabe manejar armas porque ellos mismos le enseñaron”, finalizó.

Fuente: Diario Los Andes