Instituto Nacional del Cáncer: el Ministerio de Salud absorbería sus funciones

La noticia de las últimas semanas de un eventual cierre o transformación del prestigioso Instituto Nacional del Cáncer (INC) preocupó no solo a pacientes oncológicos y familiares, sino a la opinión pública en general, que finalmente quedó atrapada entre información cruzada sobre un tema tan sensible.

El INC no solo no cerrará, sino que el Gobierno, bajo la órbita del Ministerio de Salud, tomó una decisión contundente: centralizar su funcionamiento para eliminar duplicidad de tareas, tener un mayor control de las acciones y cumplir con sus objetivos de una manera más eficiente, manteniendo y garantizando programas, acceso a medicamentos y tratamientos.

Entre esas áreas que redundan en sus cometidos, se pueden señalar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer, cuyas tareas ya realiza la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica; y los Programas Nacionales de Control y Prevención de distintos tipos de cáncer, cuyas responsabilidades ya están contempladas en las funciones de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles.

Según pudo saber Infobae, tras una serie de relevamientos sobre el funcionamiento del INC, se detectaron problemas logísticos, entrega de medicamentos al borde de su vencimiento, compras ineficientes, y programas y estructuras duplicadas.

Entre los puntos que se buscan corregir más rápidamente, están las fallas en la compra de medicamentos que se detectaron en las auditorías. Según señalaron a Infobae fuentes de la cartera de Salud, en el Instituto Nacional del Cáncer, en 2023, se compraron opioides sin ningún criterio de cantidad ni precio. Lo que devino en vencimientos y un perjuicio para la administración del Estado, ya que se tuvieron que tirar 400.000 unidades de morfina por una mala planificación.

La medida, subrayaron altas fuentes del Ministerio, apunta a un verdadero y profundo cambio administrativo para mantener la continuidad de sus programas y corregir los problemas encontrados, optimizar los procesos de compra y mejorar la calidad de la atención al paciente oncológico.

“En el INC existía un sistema de compras ineficiente que malgastaba el dinero de los argentinos, y es eso lo que estamos cambiando”, explicó a Infobae una alta fuente de la cartera sanitaria nacional. Con ese objetivo, “vamos a estudiar todos los procesos de compra del 2022 y 2023, ya que los primeros resultados hablan de licitaciones ‘infladas’ en precio y cantidad”.

El objetivo de la decisión es hacer más eficiente el funcionamiento de INC a partir de tener un mejor control de la compra y el stock de los medicamentos.

Los voceros consultados por Infobae precisaron que se advirtieron “algunas duplicidades” en las funciones del INC, por ejemplo, en la carga de registros y en la generación de guías de cuidado.

De esta forma, detallaron que el Instituto Nacional del Cáncer lleva a cabo Programas Nacionales como el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del cáncer, que ya se realiza en la Subsecretaría de Vigilancia Epidemiológica.

Además, el registro que realizan los Programas Nacionales de Control y Prevención de distintos tipos de cáncer se encuadran en las funciones de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles.

Por todo esto, la intención de la cartera que conduce Mario Lugones es realizar la centralización de funciones del INC en la Secretaría de Gestión Sanitaria del Ministerio, porque considera que esto garantizará la continuidad de las líneas sanitarias, y evitará duplicidades en los cargos y estructuras funcionales ya existentes.

También se asegura que los registros continuarán operativos bajo el Sistema de Información Sanitaria Argentina (SISA), que depende de la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria del Ministerio de Salud. Este sistema abordará la salud en conjunto con el cumplimiento de la Ley de Oncopediatría, gestionada por la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles del organismo, que pasará a formar parte de la dotación del INC.

Las autoridades sanitarias consideran que de esta manera se logrará hacer eficiente el funcionamiento del organismo, a partir de tener un mejor control de la compra y el stock de los medicamentos.

