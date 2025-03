Polémica: ex-intendente propuso prohibir el ingreso de mendocinos a La Pampa

lunes, 3 de marzo de 2025 13:45

Enrique Tomas, exintendente de la localidad de Puelches y una de la figuras en la pelea por el río Atuel, aseguró que La Pampa debería prohibirle el paso y el ingreso a cualquier persona con documento de Mendoza, al menos, hasta que se solucione el conflicto de ambas provincias. “Si es ilegal cortar una ruta, también es ilegal cortar un río”, aseguró. También propuso esa medida para productos mendocinos.

En diálogo con el programa La Parte y el Todo, que se emite por la pantalla de la Televisión Pública Pampeana, Tomas aseguró que, “mientras Mendoza no cumpla con el fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que ordena un escurrimiento mínimo del río Atuel hacia La Pampa, no hay que permitir el paso de ningún producto ni persona que tenga documentación de esa provincia”.

Además, propuso que se corten las rutas 143, que une General Alvear con Santa Isabel, y la 188, que une General Alvear con San Luis y luego llega a La Pampa por Realicó. Se trata de las vías principales que conectan a ambas provincias. “Si no pasa un litro de agua hacia acá, no pasa nada de Mendoza tampoco”, aseguró.

“Si incumplen leyes en forma sistemática y reiterada, si hacen lo que se les ocurre con el agua y no acatan ningún fallo, ni siquiera de la Corte Suprema, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo les cortaría la ruta nacional 143 y la ruta 188”, propuso. “Todo vehículo con documentación, mercadería o persona con carnet de conductor de Mendoza, no pasa. Si es ilegal cortar la ruta también es ilegal cortar un río”, agregó.

En esa misma línea, Tomas dijo que Mendoza ha privado de agua a La Pampa hace 100 años cuando la provincia interrumpió el paso del río El Salado.

“Hace 80 años nos cortaron el río Atuel, en realidad más atrás, hace 100 años, nos cortaron El Salado. Entonces si hace 100 pueden cortar un río interprovincial, yo puedo cortar la ruta, porque si eso no se puede hacer tampoco se puede cortar un río”, expresó.

“Para mí no queda otra, no hay que permitir que pasen con documentación mendocina, ni personas ni mercadería. Si no pasa un litro de agua hacia acá, no pasa nada de Mendoza tampoco”, agregó Tomas, según destacó el diario Los Andes.