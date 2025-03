Declaró el dueño de la casa donde murió Maradona: “nunca vi una ambulancia”

martes, 25 de marzo de 2025 14:57

En la continuidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, hubo un testimonio revelador. Santiago Giorello, titular de la propiedad del country San Andrés, contó que no se cumplieron con las condiones planteadas al momento de firmar el contrato.

Tanto Vanesa Morla como un representante de la inmobiliaria le aseguraron que habría una ambulancia permanente en la puerta de la casa. "Nunca la vi", aseguró en la audiencia de este martes.

"El día de la entrega vinieron Vanesa Morla y Jana Maradona. Cuando se fueron llegó un flete que traía pertenencias de Diego. Había una cama king size, un sillón, masajeadores, frigobares. Me llamó la atención que hubiera tantas cosas", admitió Santiago Giorello.

Según reconoció Andrea Flavia Penelope Jordan, la firma del alquiler se hizo en la mesa del comedor de la casa alquilada. Estaban el propietario, su esposa, Jana Maradona, Vanesa Morla y una persona más, cuyo nombre la testigo no sabe.

"En la firma del contrato todos decían que Gianinna, Dalma y Jana se iban a ocupar de Diego", afirmó, según la crónica de TN.

"No me consta dónde dormía Diego, pero todas sus cosas las pusieron en la planta baja, en el playroom. Era un maniático de la luz y en todas las casas pedían que le taparan los vidrios y que no entrara nada de luz en su cuarto. Por eso taparon los vidrios del cuarto donde dormía", declaró Andrea Flavia Penelope Jordan, por su parte.