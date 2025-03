ARCA limitará compras en Chile: qué cambiará para los argentinos

martes, 25 de marzo de 2025 11:47

Tras el enorme crecimiento de las transacciones con tarjetas de crédito de Argentina, ARCA decidió avanzar con los controles y limitaciones asegurando el fin de los tiempos de gloria de los argentinos que cruzan a Chile para hacer compras motivados por los bajísimos precios.

Vale remarcar que el crecimiento de los gastos en dólares con tarjetas de crédito en enero registró US$ 1.110 millones, un aumento del 470% interanual, según el Banco Central. Esto es, el dato más alto desde el verano de 2018, cuando no había cepo cambiario, y equivale a casi un quinto de la salida de divisas por turismo de todo 2024, que llegó a US$ 5.670 millones. En enero de 2025, se destacó que se registró un aumento del 541% en el uso de tarjetas de crédito por parte de argentinos en Chile.

La preocupación oficial por la salida de divisas y la necesidad de fortalecer las reservas internacionales es clara y por ello, el aumento que vienen teniendo los gastos con tarjetas en el exterior es seguido de cerca por el Gobierno, que busca equilibrar la balanza de pagos y mantener la estabilidad cambiaria.

En este contexto, es que la Resolución General 5562/2025 de ARCA hará cambiar desde este julio la manera en que las entidades bancarias y financieras deben comunicar a los usuarios sobre las compras ejecutadas con tarjetas de crédito y débito fuera del país.

A partir de ese mes, las empresas tendrán que enviar un determinado número de datos detallando cada transacción internacional. La información debe ser precisa, concretando el número de tarjeta, marca, país de compra, nombre de comercio, monto de la operación sea cual sea la moneda y el código de rubro del comercio.

Uno de los puntos más llamativos de esta decisión por parte de ARCA es la incorporación del código de rubro del comercio (Merchant Category Code o MCC), lo que permitirá clasificar las compras de acuerdo al tipo de producto o servicio escogido.

Además, las entidades tendrán que comunicar acerca de las compras hechas por titulares adicionales de tarjeta, ampliándose así el control sobre las transacciones.

Con la nueva resolución, las entidades bancarias y financieras actualizarán sus sistemas para cumplir con lo establecido. Y también solicitarán más datos acerca de las compras efectuadas con tarjetas adicionales, destacó el portal Urgente 24.