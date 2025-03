Investigan la muerte de un hombre en una estación de servicio

lunes, 24 de marzo de 2025 13:25

Una pelea en una estación de servicio en la provincia de Córdoba terminó con un hombre muerto y la apertura de una investigación en la cual está ligada la Policía, debido a que la esposa de la víctima denunció que los agentes lo asfixiaron.

En la madrugada de este lunes feriado, el conductor y un empleado de la estación de servicio, ubicado en la esquina de las calles Octavio Pinto y Mariano Castex, comenzaron a discutir por la carga de nafta.

Ante el incremento de la agresividad en el establecimiento, se dio aviso a la Policía y un patrullero que pasó por el lugar se detuvo para tratar de controlar la situación, algo que no ocurrió.

Es que, por motivos que todavía se investigan, el hombre falleció en medio de la pelea y la esposa, así como también un testigo, señalan que fue responsabilidad de los agentes policiales que lo asfixiaron.

“Estaba en el móvil y del móvil lo sacaron desplomado, lo quisieron reanimar y no pudieron, vino el servicio del 107 y me dijeron que mi marido estaba muerto”, relató la mujer en diálogo con El DoceTv.

En este sentido, recordó que su marido, de 39 años, llegó a decir que algo le pasaba: “Lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso. Incluso las femeninas me quisieron detener”.

Frente al conocimiento del caso, desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba sacaron un comunicado donde confirmaron que la Justicia dio inicio a una pesquisa.

“La Fiscalía ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo del fallecido. Por el momento no hay detenidos”, destaca el escrito.