Una encuesta muestra contundentes cambios en la imagen de Milei

domingo, 23 de marzo de 2025 18:46

La imagen del Gobierno de Javier Milei atraviesa su peor momento desde el inicio de su gestión, con un 58 por ciento de rechazo a sus medidas, según los últimos relevamientos.



Analistas políticos coinciden en que el escándalo cripto ligado a la moneda $LIBRA fue un golpe directo a la credibilidad del oficialismo, en un contexto donde la economía no mejora y la inseguridad sigue sin resolverse.

El analista Gustavo Córdoba advirtió que la situación es "crítica y sin margen de maniobra" hasta el esperado desembolso del FMI en abril.



"No sé cómo va a hacer el gobierno para sostenerse hasta esa fecha", afirmó, reflejando la incertidumbre sobre la estabilidad del Ejecutivo. El consultor Gastón Toro comparó el nivel de descontento con "el año posterior a la pandemia", una etapa marcada por el hartazgo y la desilusión.



Según sus mediciones, Milei sufrió una caída abrupta en provincias clave: en Córdoba, su principal bastión electoral en 2023, su imagen descendió un 40%, mientras que, en Rosario, donde había logrado un 58% de apoyo, ahora registra una caída del 28%.

Además, señaló un deterioro significativo en la opinión pública digital, ya que el 70% de los comentarios en redes sociales sobre el presidente son negativos, lo que refleja una pérdida de control sobre el espacio donde solía dominar la conversación política.

El impacto del escándalo cripto no sólo golpea al Presidente, sino que también arrastra a gobernadores y figuras cercanas a su espacio.



El mandatario cordobés, Martín Llaryora, sufrió una caída del 28% en su imagen, su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, un descenso del 20%, mientras que los cordobeses Luis Juez y Rodrigo De Loredo muestran imágenes positivas cada vez más bajas.

En este clima de desgaste del oficialismo, Cristina Kirchner reapareció en la Facultad de Ciencias Sociales, donde dejó un mensaje sobre el "futuro gobierno" que asumirá en 2027, alimentando las especulaciones sobre el rumbo de la oposición y su posible rol en la próxima contienda electoral.



Mientras la crisis se profundiza y la imagen presidencial se debilita, la gran incógnita es cómo enfrentará el Gobierno los próximos meses sin perder aún más respaldo.