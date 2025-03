Día de la Memoria: definieron el operativo de seguridad para la marcha programada

domingo, 23 de marzo de 2025 16:50

El Gobierno Nacional definió los detalles del limitado operativo de seguridad que desplegará mañana en la movilización que el kirchnerismo y la izquierda convocaron por las calles de la ciudad de Buenos Aires en conmemoración del 49° aniversario del golpe cívico militar que hubo en el país.



Desde el entorno de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anticiparon que no aplicarán el protocolo antipiquetes, al igual que ocurrió en la última protesta de los jubilados del pasado miércoles, y especificaron que trabajarán en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, en un despliegue que contará con escasa presencial policial.

La explicación es argumentada por el carácter pacífico de la movilización.



La funcionaria le trasladó al presidente Javier Milei que se trata de una marcha histórica y conmemorativa que tiene lugar en el marco de un feriado nacional. "Es un concepto completamente distinto al de piquete", aclararon desde su cartera, y añadieron: "La idea es tener la menor presencia policial. Es una marcha tradicional que se hace un feriado".



Pese a la determinación, revelaron que llevarán adelante el monitoreo de la extensa movilización para coordinar los cortes de las calles afectadas por la tradicional procesión que tiene lugar desde la Ex ESMA, punto de concentración, hasta la Plaza de Mayo.

Para eso, Bullrich trabaja junto a su par de la Ciudad, Horacio Giménez, con quien mantiene un aceitado vínculo laboral, a diferencia del que tenía con su antecesor Waldo Wolff, con especial atención en la permanencia de los manifestantes en la Plaza de Mayo, la Casa Rosada y la zona del Congreso.



Si bien Tránsito será el área más afectada a la tarea, desde ambos ministerios se mantienen expectantes en la desconcentración de la movilización, momento en el que tienden a aparecen lo que califican como "infiltrados o grupos ajenos a quienes se concentran".

"No se espera algo en concreto, porque siempre han sido pacíficas, pero vamos a estar atentos sobre todo en lo que será la desconcentración de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, por si hay algún tipo de infiltrados violentos que quieren causar caos", precisaron.



Patricia Bullrich es de las funcionarias con mayor respaldo del Presidente y durante sus últimas apariciones públicas, el libertario se mostró en sintonía con el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso, hace dos miércoles atrás, durante la protesta de jubilados e hinchas de fútbol.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió "desincentivar" la violencia durante las protestas producto del tendal de heridos que dejó el ofensivo operativo de seguridad en la manifestación del 12 de marzo, que culminó con el fotoperiodista Pablo Grillo, internado en el Hospital de Ramos Mejía por el golpe de una cápsula metálica de gas lacrimógeno en la cabeza.



Incluso, hay preocupación de algunos miembros del Gabinete por el impacto de los episodios de abuso de las fuerzas de seguridad, que quedaron registrados en aquella concentración, en la imagen de la ministra, que se perfilaba como una de las favoritas en los sondeos de opinión.