La CGT ratificó el paro general del 10 de abril y reclamó falta de diálogo

sábado, 22 de marzo de 2025 11:15

El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Octavio Argüello, confirmó la realización del paro general el próximo 10 de abril. La medida, que contará con la adhesión de todos los gremios de transporte y de la UTA, se iniciará a la medianoche del miércoles 9 con una movilización en apoyo a los jubilados, extendiéndose así a un total de 36 horas de paralización.

En una entrevista con Radio Splendid AM 990, el dirigente sindical criticó fuertemente la postura del Gobierno nacional, al señalar que "hace tiempo que no hay diálogo" y que las negociaciones con el Ejecutivo han fracasado. "El gobierno impone, no permite acuerdos en paritarias y tampoco busca soluciones para los trabajadores", sostuvo Argüello.

Respecto a los recientes conflictos y manifestaciones en la vía pública, el sindicalista cuestionó la represión policial registrada en movilizaciones previas y señaló que "el miércoles pasado la ministra armó un piquete con las fuerzas represivas, bloqueando toda la ciudad, algo que a los manifestantes no se les permite hacer".

Consultado sobre las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que "no hay motivos para hacer un paro", Argüello respondió con dureza. "Sí hay motivos de sobra: no quieren aumentar los sueldos ni las jubilaciones, están cerrando empresas estatales, hay despidos masivos y la recesión golpea a todos los sectores", afirmó.

El sindicalista también expresó su preocupación por la creciente desocupación y la falta de políticas de empleo. "El gobierno solo habla de macroeconomía, de cerrar números, pero no menciona ni una sola vez el trabajo y la producción", advirtió.

Sobre la posible implementación de una reforma laboral, Argüello recordó que la CGT ya ha frenado intentos anteriores y reafirmó la postura del sindicalismo en defensa de los derechos laborales. "No es nuevo que intenten avanzar con reformas que perjudiquen a los trabajadores, pero nosotros vamos a seguir resistiendo", enfatizó.

Finalmente, adelantó que la CGT participará activamente en la movilización del 24 de marzo, en conmemoración del golpe de Estado de 1976, reafirmando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. "Este gobierno tiene un modelo económico que condena a la pobreza a los trabajadores. No vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos", concluyó Argüello.