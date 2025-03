Cristina no podrá ingresar a EEUU: la expresidente hizo su descargo en las redes y bloqueó a Milei

viernes, 21 de marzo de 2025 18:59

La ex presidenta Cristina Kirchner respondió las críticas del mandatario Javier Milei por la sanción en su contra aplicada por Estados Unidos, se preguntó si esa amonestación fue producto de una "cripto estafa" y después lo bloqueó en la red social X, ex Twitter.



"No hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos", dijo la ex mandataria y convocó a marchar el 24 de Marzo porque, dijo, "a Videla y Massera nunca les prohibieron ingresar a Estados Unidos".

Acto seguido, la ex mandataria bloqueó a Milei, ante lo cual el mandatario le espetó: "Che, Cristina, corriste... Viva la libertad, carajo".



En un extenso texto, Fernández de Kirchner se había preguntado con ironía si la sanción en su contra había sido por una "cripto estafa?", en referencia al criptogate Libra que involucra a Milei.

"Porque, la verdad, no hice ninguna cripto estafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos", añadió.

Y se preguntó: "¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos", en referencia a causas que pesan contra Trump.



"Me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45 mil millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones", acotó.

Y agregó: "¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al Presidente de la cripto estafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir".

"En mi barrio le dicen ´gastar pólvora en chimangos´", dijo y añadió: "El problema es que su gobierno después se lo hace pagar a todo el pueblo argentino".



También se refirió a Milei como "economista experto en crecimiento con o sin dinero" y "en cripto estafas".

"No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo", acusó.

Y le espetó a Milei: "A vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump… se nota mucho".