"Alianza" entre el PRO y LLA: Macri está "absolutamente de acuerdo"

viernes, 21 de marzo de 2025 13:18

El ex mandatario Mauricio Macri aseguró hoy que está “absolutamente de acuerdo” con que el PRO, el partido que preside, concrete “una alianza” con La Libertad Avanza para las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

No obstante, el ex presidente aclaró que “todavía no hay nada concreto” y al respecto reconoció que aún se encuentran "en la fase de palabras y fotos" antes de cerrar un acuerdo.

Así se expresó Macri al ingresar a la sede nacional del PRO en el edificio de Balcarce 412 para participar de una reunión ejecutiva vinculada a la estrategia electoral.

Consultado sobre esta alianza, el ex mandatario expresó: "Hubo una reunión positiva hace unos días en la Casa Rosada pero todavía estamos en la fase de palabras y fotos. No hay nada concreto".

"Hoy venimos a reunirnos para seguir trabajando y ver como ayudar a que la Argentina salga adelante con nuestro compromiso y con todos los argentinos. Colaboramos como no lo hecho nunca nadie con la Libertad Avanza en este año y medio de gestión", acotó en los instantes previos a ingresar al cónclave de su partido.